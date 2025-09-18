MAÇ SONUCU: Eintracht Frankfurt: 5 - Galatasaray: 1

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Galatasaray, Almanya ekibi Eintracht Frankfurt'a konuk oldu. Sarı-kırmızılılar, mücadeleden 5-1 mağlup ayrıldı.

Karşılaşmanın 8. dakikasında Leroy Sane'nin asistini gole çeviren Yunus Akgün, temsilcimizi 1-0 öne geçirdi. Ev sahibi ekip ise 37. dakikada Doan'ın şutunda Davinson Sanchez'e çarpan topun ağları bulmasıyla skora dengeyi getirdi. Ardından 45+2'de Can Uzun ve 45+4'te Jonathan Burkardt'ın golleriyle Almanya ekibi, ilk yarıyı 3-1 önde kapattı.

İkinci yarının 66. dakikasında ise Jonathan Burkardt'ın şutunda yine Davinson Sanchez'e çarpan top ile ev sahibi ekip farkı 3'e çıkardı. Frankfurt, 75. dakikada Ansgar Knauff ile skoru 5-1'e getirdi. Karşılaşmada başka gol sesi çıkmadı ve Frankfurt maçtan 5-1 galip ayrıldı.

Bu sonuçla temsilcimiz Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasını puansız kapattı. Almanya ekibi ise puanını 3'e yükseltti.

Galatasaray, Devler Ligi'nin bir sonraki haftasında Liverpool'u konuk edecek. Frankfurt ise Atletico Madrid ile deplasmanda karşılaşacak.

UĞURCAN VE EREN, KARİYERİNDE İLK KEZ ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇINA ÇIKTI Galatasaraylı futbolcular Uğurcan Çakır ile Eren Elmalı, kariyerlerinde ilk kez "Devler Ligi"nde mücadele etti. Sarı-kırmızılı ekibin Trabzonspor'dan geçen sezonun devre arasında aldığı Eren ile bu sezon transfer ettiği Uğurcan, Eintracht Frankfurt müsabakasıyla kariyerlerindeki ilk Şampiyonlar Ligi tecrübesini yaşadı. SINGO İLK KEZ 11'DE BAŞLADI Galatasaray'ın Fildişi Sahilli oyuncusu Wilfried Singo, ilk kez bir maça ilk 11'de başladı. Sarı-kırmızılı formayı bu sezon iki Süper Lig müsabakasında terleten Singo, Eintracht Frankfurt müsabakasıyla üçüncü maçına çıktı. İlk 2 karşılaşmada sonradan oyuna giren 24 yaşındaki savunma oyuncusu, ilk kez bir maçın başlangıç kadrosunda yer aldı. İlk 2 karşılaşmada sağ bekte görev yapan Singo, Eintracht Frankfurt karşısında stoperde Davinson Sanchez'in partneri olarak mücadele etti.

BARIŞ ALPER 11'E GERİ DÖNDÜ Teknik direktör Okan Buruk, Barış Alper Yılmaz'ı 3 maç aradan sonra ilk 11'de oynattı. Transfer döneminde Suudi Arabistan temsilcisi NEOM'dan aldığı transfer teklifi sonrasında ayrılmasına izin verilmediği için mental sorunlar yaşayan Barış Alper, ligin üçüncü ve dördüncü haftasındaki Zecorner Kayserispor ve Çaykur Rizespor maçlarında forma giymedi. Son haftadaki Eyüpspor mücadelesinde sonradan oyuna girerek formasına kavuşan Barış Alper, Eintracht Frankfurt karşısında ilk 11'de mücadele etti. Milli futbolcu, Nijeryalı golcü Victor Osimhen'in sakatlığı nedeniyle forma giyemediği mücadelede santrfor bölgesinde görev yaptı. Uzun bir sakatlık sürecinden çıkan ve henüz fiziksel olarak hazır olmayan Arjantinli Mauro Icardi ise yedek kulübesinde hamle oyuncusu olarak bekledi.

TARAFTARLARDAN GÖRSEL ŞÖLEN İki takım taraftarları, müsabaka öncesinde tribünlerde etkileyici performans sergiledi. Maç öncesi seremoni sırasında Eintracht Frankfurt taraftarları tribünlerde siyah-beyaz şeritler açtı. Bayraklar sallayan taraftarlar, sahaya konfeti attı. Ev sahibi takımın taraftarları, söyledikleri marşlarla da takımlarına destek oldu. Kendisine ayrılan 3 bin kişilik yeri dolduran Galatasaray taraftarı ise sarı-kırmızılı bayraklarla ev sahibi takım taraftarlarına eşlik etti. Galatasaray taraftarları, yaktıkları meşalelerle şov yaptı.