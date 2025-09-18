Balıkesir'de orman yangını
Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor
Giriş: 18.09.2025 - 21:47 Güncelleme: 18.09.2025 - 21:47
Balıkesir'in Dursunbey ilçesine bağlı Küçükler Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye, Orman Bölge Müdürlüğü ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiyesine bağlı ekipler sevk edildi.
Ekiplerin yangını kontrol alma çalışmaları sürüyor.
*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ