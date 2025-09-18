Habertürk
        Balıkesir'de orman yangını | Son dakika haberleri

        Balıkesir'de orman yangını

        Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.09.2025 - 21:47 Güncelleme: 18.09.2025 - 21:47
        Balıkesir'de orman yangını
        Balıkesir'in Dursunbey ilçesine bağlı Küçükler Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Yangını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye, Orman Bölge Müdürlüğü ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiyesine bağlı ekipler sevk edildi.

        Ekiplerin yangını kontrol alma çalışmaları sürüyor.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

