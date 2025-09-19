Sevgili çiftten geriye kalan soru... Düştüler mi atladılar mı?

Ordu'da olay, saat 01.00 sıralarında Fatsa ilçesi Mustafa Kemalpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre bir süredir birlikte yaşayan Mert Tezlik (25) ve Dilek Avkaş (20), 5 katlı apartmanın 5’inci katındaki dairenin balkonundan düştü.

MERT OLAY YERİNDE CAN VERDİ

DHA'daki habere göre çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalede Mert Tezlik’in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

DİLEK HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralanan Dilek Avkaş ise ambulansla Fatsa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Avkaş, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Mert Tezlik ve Dilek Avkaş’ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Öte yandan, polis tarafından apartman dairesinde yapılan incelemede uyuşturucu madde bulunduğu öğrenildi. Olayın intihar mı, cinayet mi olduğu araştırılıyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.