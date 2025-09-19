Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Sevgili çiftten geriye kalan soru... Düştüler mi atladılar mı | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        Sevgili çiftten geriye kalan soru... Düştüler mi atladılar mı?

        Ordu'da, bir apartmanın 5'inci katından düşen 25 yaşındaki Mert Tezlik ve 20 yaşındaki Dilek Avkaş hayatını kaybetti. Olayın intihar mı, cinayet mi olduğu araştırılıyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.09.2025 - 07:28 Güncelleme: 19.09.2025 - 07:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sevgili çiftten geriye kalan soru... Düştüler mi atladılar mı?
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Ordu'da olay, saat 01.00 sıralarında Fatsa ilçesi Mustafa Kemalpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre bir süredir birlikte yaşayan Mert Tezlik (25) ve Dilek Avkaş (20), 5 katlı apartmanın 5’inci katındaki dairenin balkonundan düştü.

        MERT OLAY YERİNDE CAN VERDİ

        DHA'daki habere göre çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalede Mert Tezlik’in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

        DİLEK HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

        Ağır yaralanan Dilek Avkaş ise ambulansla Fatsa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Avkaş, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Mert Tezlik ve Dilek Avkaş’ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

        SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        Öte yandan, polis tarafından apartman dairesinde yapılan incelemede uyuşturucu madde bulunduğu öğrenildi. Olayın intihar mı, cinayet mi olduğu araştırılıyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #ordu
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Galatasaray'a Almanya'da soğuk duş!
        Galatasaray'a Almanya'da soğuk duş!
        Bakan Fidan gündemi değerlendirdi
        Bakan Fidan gündemi değerlendirdi
        Okan Buruk: Sorumluluk benim!
        Okan Buruk: Sorumluluk benim!
        "Galatasaray geçen senenin önünde futbol oynamıyor!"
        "Galatasaray geçen senenin önünde futbol oynamıyor!"
        Macron'dan İran'a yaptırım açıklaması
        Macron'dan İran'a yaptırım açıklaması
        'Kudüs bizim için önemli'
        'Kudüs bizim için önemli'
        "Afganistan'daki üssü geri istiyoruz"
        "Afganistan'daki üssü geri istiyoruz"
        Ali Koç'tan TFF ziyareti sonrası açıklama!
        Ali Koç'tan TFF ziyareti sonrası açıklama!
        Jose Mourinho, Benfica'ya imzayı attı!
        Jose Mourinho, Benfica'ya imzayı attı!
        Trump ve Starmer'dan ortak açıklama
        Trump ve Starmer'dan ortak açıklama
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Kudüs düşerse Ankara kaybeder"
        "Kudüs düşerse Ankara kaybeder"
        TFF'den Fenerbahçe'ye yanıt!
        TFF'den Fenerbahçe'ye yanıt!
        Intel hisseleri uçtu AMD çakıldı!
        Intel hisseleri uçtu AMD çakıldı!
        3 yıl süren dava sonuçlandı
        3 yıl süren dava sonuçlandı
        Yurt dışından gayrimenkul alımında rekor
        Yurt dışından gayrimenkul alımında rekor
        "Herkes böyle damat ister"
        "Herkes böyle damat ister"