ABD'li Senatör Merkley, ABD'nin Filistin'i tanımasını talep eden karar tasarısı sundu

ABD'li Senatör Jeff Merkley, Senato tarihinde bir ilk olarak, Başkan Donald Trump'tan Filistin devletinin resmen tanımasını talep eden karar tasarısı sundu.

Oregon eyaletinin Senatörü Merkley, Senato tarihinde ilk kez sunulan Filistin tasarısı ile ilgili yazılı açıklama yaptı.

ABD'li Senatör'ün açıklamasında, 7 Demokrat ve bir bağımsız senatör tarafından desteklenen tasarıda, Başkan Trump'tan Filistin devletini tanımasının talep edildiği belirtildi.

Söz konusu tasarıda, iki devletli çözümün hem Filistin hem de İsrail'in güvenliği ve refahı için kaçınılmaz olduğu kaydedilirken, 1967 sınırlarına atıf yapan 242 sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararına da vurgu yapıldı.

Tasarıda, uluslararası hukuk ve iki devletli çözüm ilkeleri uyarınca, ABD'nin güvenli bir İsrail ile birlikte silahsızlandırılmış bir Filistin devletini tanıması talep edildi.

Tasarıda ayrıca Filistin yönetimine Avrupa ülkelerine verdiği sözleri yerine getirmesi ve 2026'da seçim yapması, Hamas'a da silah bırakma çağrısında bulunuldu.