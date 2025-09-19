Meteoroloji saat verip uyardı! 3 bölgede şiddetli sağanak!
Meteoroloji'den alınan bilgiye göre bugün Marmara, Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerimizde sağanak bekleniyor. İstanbul'da, sabah saatlerinden sonra Anadolu yakası için yağış uyarısında bulunuldu. Sıcaklık, hafta sonu yurt genelinde 3-6 derece yükseliyor. İşte illerimizde hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara’nın kuzeydoğusu, Karadeniz (Çorum hariç), Doğu Anadolu’nun kuzey ile doğusu gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
YER YER FIRTINA BEKLENİYOR
Yağışların; Karadeniz kıyıları ve Doğu Anadolu’da yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Marmara’nın güneyi, Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güney ve doğusu ile Doğu Anadolu’nun batısında kuzeyli yönlerden, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat); Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında ise kuvvetli ve yer yer fırtına (50-70 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
HAFTA SONU SICAKLIK ARTACAK
Hava sıcaklığının, güney ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin (1-3 derece) altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Hafta sonu ise sıcaklıklar 3-6 derece yükseliyor.
İLLERİMİZDE HAVA DURUMU
Son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle:
ANKARA: 21, Parçalı bulutlu
İSTANBUL: 25, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra Anadolu yakası aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR: 29, Az bulutlu ve açık
BURSA: 24, Parçalı ve çok bulutlu
KOCAELİ: 25, Sabah erken saatlerden itibaren sağanak yağışlı
ÇANAKKALE: 26, Parçalı, yer yer çok bulutlu
KIRKLARELİ: 25, Parçalı, yer yer çok bulutlu
A.KARAHİSAR: 20, Parçalı bulutlu
DENİZLİ: 27, Az bulutlu
MANİSA: 28, Az bulutlu
ADANA: 32, Az bulutlu ve açık
ANTALYA: 34, Parçalı ve az bulutlu
BURDUR: 23, Parçalı bulutlu
HATAY: 31, Az bulutlu ve açık
ÇANKIRI: 21, Parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR: 20, Parçalı bulutlu
KONYA: 21, Az bulutlu
BOLU: 19, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK: 22, Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor
SİNOP: 25, Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor
SAMSUN: 23, Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor
AMASYA: 23, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON: 23, Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor
RİZE: 24, Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor
ERZURUM: 16, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuzey ve doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor
KARS: 12, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor
MALATYA: 24, Parçalı bulutlu
VAN: 20, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ŞANLIURFA: 27, Az bulutlu açık ve kuvvetli rüzgar
DİYARBAKIR: 28, Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP: 28, Parçalı bulutlu
MARDİN: 26, Parçalı ve az bulutlu
SİİRT: 27, Parçalı ve az bulutlu