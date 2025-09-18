Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Gazze'de ateşkes tasarısına ABD'den veto | Dış Haberler

        Gazze'de ateşkes tasarısına ABD'den veto

        Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK), Gazze'de derhal ve kalıcı bir ateşkes ve sınırsız insani yardım erişimi talep eden yeni bir karar tasarısı ABD tarafından veto edildi. BMGK'nin 14 üyesinin "evet" oyu kullandığı tasarı, ABD'nin tek oyuyla reddedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.09.2025 - 23:09 Güncelleme: 18.09.2025 - 23:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gazze'de ateşkes tasarısına ABD'den veto
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK), Gazze'de derhal ve kalıcı bir ateşkes ve sınırsız insani yardım erişimi talep eden yeni bir karar tasarısı ABD tarafından veto edildi.

        İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başlatmasının ardından BMGK'ye sunulan "acil ve kalıcı bir ateşkes ve sınırsız insani yardım" içeren karar tasarısı BMGK'de oylandı.

        BMGK'nin 14 üyesinin "evet" oyu kullandığı tasarı, ABD'nin tek oyuyla reddedildi.

        ABD temsilcisi, oylama öncesi yaptığı açıklamada, söz konusu karar tasarısını veto etmelerinin "kimseyi şaşırtmayacağını", çünkü tasarının "Hamas'ı kınamakta veya İsrail'in kendini savunma hakkını tanımakta başarısız olduğunu" belirtti.

        REKLAM

        Tasarının, Hamas'ı destekleyen bir yapıda olduğunu ve BMGK'de "geçerlilik kazanan yanlış anlatıları haksız yere meşrulaştırdığını" iddia eden ABD'li diplomat, Hamas tüm esirleri serbest bırakmadan Gazze'de ateşkesin sağlanamayacağını ifade etti.

        İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları

        İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

        İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 65 bin 141 Filistinli hayatını kaybetti, 165 bin 925 kişi de yaralandı.

        İsrail'in ateşkesi bozduğu 18 Mart'tan itibaren Gazze'ye düzenlediği saldırılarında ise 12 bin 590 kişi yaşamını yitirdi, 53 bin 884 kişi yaralandı.

        Gazze'de 27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerinde Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılar sonucu ölenlerin sayısı 2 bin 513'e çıktı, yaralıların sayısı da 18 bin 414 oldu.

        İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladı. Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi’nin tamamını işgal edeceklerini duyurdu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        'Kudüs bizim için önemli'
        'Kudüs bizim için önemli'
        Ali Koç'tan TFF ziyareti sonrası açıklama!
        Ali Koç'tan TFF ziyareti sonrası açıklama!
        Jose Mourinho, Benfica'ya imzayı attı!
        Jose Mourinho, Benfica'ya imzayı attı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Kudüs düşerse Ankara kaybeder"
        "Kudüs düşerse Ankara kaybeder"
        Havuz kazısında toprak kaydı! Göçükte can verdiler!
        Havuz kazısında toprak kaydı! Göçükte can verdiler!
        İl Seçim Kurulu’ndan CHP kongresi kararı
        İl Seçim Kurulu’ndan CHP kongresi kararı
        TFF'den Fenerbahçe'ye yanıt!
        TFF'den Fenerbahçe'ye yanıt!
        Karı koca çift evlerinde öldürüldü!
        Karı koca çift evlerinde öldürüldü!
        2024 yılında bisiklet kazalarında acı bilanço!
        2024 yılında bisiklet kazalarında acı bilanço!
        Intel hisseleri uçtu AMD çakıldı!
        Intel hisseleri uçtu AMD çakıldı!
        Sancar Milgem insansız deniz aracı TEKNOFEST’te
        Sancar Milgem insansız deniz aracı TEKNOFEST’te
        3 yıl süren dava sonuçlandı
        3 yıl süren dava sonuçlandı
        "Herkes böyle damat ister"
        "Herkes böyle damat ister"
        Bu 7 işarete dikkat edin!
        Bu 7 işarete dikkat edin!
        Yurt dışından gayrimenkul alımında rekor
        Yurt dışından gayrimenkul alımında rekor