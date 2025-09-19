Spor yazarları Galatasaray'ın Eintracht Frankfurt mağlubiyetini değerlendirdi!
Spor yazarları, UEFA Şampiyonlar Ligi ilk maçında Galatasaray'ın Eintracht Frankfurt deplasmanında aldığı 5-1'lik mağlubiyeti değerlendirdi. İşte yazarların yorumları...
Kemal Belgin: Bizim ligin şampiyonu ve maç kazanmada büyük maharet sergileyen takımı Galatasaray futbol tarihimize kara harflerle yazılacak bir yenilgi aldı Şampiyonlar Ligi'nde. Alman takımı Frankfurt hem de maçın başında 1-0 yenik duruma düşmesine rağmen toparlanıp ben yazıyı yazdırdığım dakikalarda 5-1 öndeydi. Okan Hoca bir kere her şeyden evvel Barış Alper'i santrfor oynatmaktan vazgeçmelidir. Hem Barış'a yazık oluyor hem de takıma. (Türkiye)
Ömer Üründül: Galatasaray dün gece ilk 35 dakikada tahminlerimin dışında olumlu bir futbol ortaya koydu. Erken skor avantajı yakaladı. Sonra kontrolü eline aldı. Rakibi bir iki defa geniş alanda yakaladı ama pas tercihlerini yanlış kullandı. Başarılı bir frikik organizasyonunda da rakip gafil avlandı ama Barış net pozisyonu değerlendiremedi. İkinci yarıya risk alarak başlıyorsun ve hazır olmayan İcardi'yi sokuyorsun. Üstelik de bir orta saha çıkarıyorsun. Buna bizim ligde ceza kesemiyorlar ama Avrupa takımları hiç affetmez. Dün geceki gibi... G.Saray'dan kimi beğendin diye sorarsanız Singo derim. Sane ilk golün hazırlayıcısıydı ama fizik gücü çok yetersiz. Sonra da yok oldu gitti! Sonuç olarak benim şöyle bir genel görüşüm var; bizim ligimizin kalitesi çok düşük. (Sabah)
Fotomaç: Almanya'da Eintracht Frankfurt deplasmanında bu kadar muazzam bir ilk yarı oynayıp da soyunma odasına 3-1 geride gitmek inanılır gibi değil! Şampiyonlar Ligi gerçekten çok farklı bir kulvar! Maç içinde en ufak bir hata, saniyelik bir konsantrasyon kaybı çok pahalıya mal oluyor. Dün bunu çok acı bir şekilde gördük. Maça çok iyi başladık. Golü çok erken bulduk. Golden sonra da uzun süre sahanın tek hakimi bizdik. Ama biz kaçırdık onlar, adeta sinekten yağ çıkardılar. Oysa öne geçmişken, daha sakin kalıp, orta alanda daha güçlü durabilirdik. Burada İlkay'a büyük iş düşüyordu. Yapamadık. (Zeki Uzundurukan)
MUSTAFA ÇULCU:Galatasaray oyuna iyi başladı. Yunus'un erken golüyle öne geçince özgüven arttı. Sahada ilk yarının son 8 dakikasına kadar Şampiyonlar Ligi oyunu vardı. Ama sonra ise ligimizin futboluna döndüler. İyi bir proje takımı diyebileceğimiz Eintracht Frankfurt geriye düşmesine rağmen sabırla Galatasaray'ın hata yapmasını bekledi ve sabrın sonunda istediğini aldı. Son 3 lig maçında 3 gol 2 asistle oynayan Can Uzun ve Chaibi gibi oyun aklı olan oyunculara sahipler. Yunus'tan iki top kaybı, bir duran top, önce Davinson sonra Sara'nın bireysel hataları farklı mağlubiyeti getirdi. Galatasaray için kötü bir başlangıç oldu. İtalyan hakem Marco Guida, 44 yaşında ve elit kategori ama yüksek kalite bir hakem değil. Geçen sezon Konferans Liginde Başakşehir'in Heidenheim'i 3-1 yendiği maçı yönetmişti. Eren'e kontrolsüz girişi sebebiyle Burkardt'a çıkan sarı kart doğru. E.Frankfurt'un beraberlik golünde Doan topu göğsü ile önüne alıyor, el yok. (Fotomaç)
Ahmet Çakar: Frankfurt, Almanya'nın vasat bir takımı ve asla Galatasaray'dan daha iyi bir takım değil. Üstelik dün gece de Frankfurt, Galatasaray'dan daha iyi oynamadı. Peki bu tarihi skor nasıl oluştu, cevabı çok basit; bireysel hatalar... İlk 37 dakikaya bakıyoruz, Galatasaray önde, Barış Alper'le ikinci golü de bulabilirdi ama Yunus'un manasız fantezisi ile gelen hata Frankfurt'a beraberliği getirdi. Düşünebiliyor musunuz Şampiyonlar Ligi'nde 1-0 öndesiniz ama 13 dakikada 3 gol yiyip devreyi 3-1 geride kapatıyorsunuz. İkinci yarıda da Frankfurt 1-2 defa geldi, yine çok komik goller buldu. Önce top Sanchez'e çarptı gol oldu, ardından da oyuna sonradan giren Sane topla eveleyip geveleyince kaptırdı o da gol oldu. Uzun yıllardır böyle bir maç seyretmemiştim. Asla oyun üstünlüğü Frankfurt'ta değildi ve Frankfurt da attığı tüm golleri hazırlamadan, organize olmadan, Galatasaraylı oyuncuların bireysel hataları ya da kendi kalesine vuruşlarıyla buldu. Gelelim Okan Buruk'a; ya kardeşim bir de Avrupa'da başarılı ol! Frankfurt'a yenilmen anormal değil ama böylesine farklı yenilmen ve bunu son birkaç yıl içinde bir çok kez yapmış olman sana fatura edilir. Sonra derler ki Okan Türkiye'de mükemmel ama asla Avrupa'da mücadele eden Galatasaray'ın hocası olamaz. (Sabah)
LEVENT TÜZEMEN: Şampiyonlar Ligi seviyesinde en fazla sahne alan Galatasaraylı oyuncular, takım olarak bu kadar kolay ve ucuz goller yememeli. İlk yarım saatte Frankfurt'a top göstermeyen, Yunus'la erken golü bulan İlkay'ın akıl dolu frikiğine kötü bir vuruş yapan Barış'a rağmen Galatasaray taraftarlarına güven verdi. Futbolda başarı ayrıntılarda gizlidir. Yunus'un gereksiz pas fantezisi pahalıya patladı, Frankfurt golü buldu, tribünleriyle birlikte bir anda morallendi. Yine Devler seviyesinde bir İtalyan hakem Guida böyle hata yapmamalı. Torreira'nın rakipten temiz çaldığı topa rağmen İtalyan, faul düdüğü çaldı ve Barış'ın attığı kafa golünü resmen engelledi. Oysa bekle, golü ver, eğer bir hata varsa VAR'dan döner. (Sabah)
Reha Kapsal: Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde ilk açılış maçı ve rakip E.Frankfurt tek hedef deplasman galibiyet. Kurulan bu sezonki kadro; kalite ve maliyetine bakılırsa Devler Ligi'nde hedefler büyük olmalı. Oyuna iyi başlayan sarı-kırmızılar çok erken dakikalarda kazandıkları topla geçişi iyi yaparak Yunus ile öne geçti. Golü bulduktan sonra iyice hem topu hem de oyunu kontrol ettik. Bu arada Barış Alper ile de çok net bir gol kaçtı. İşin en ilginç yönü bu kadar domine ettikleri bir oyunda yaptıkları bireysel hatalarla ve ilk golden sonra da kafa olarak orda kaldıklarından ilk yarı bitiminde soyunma odasına 3-1 geride gittiler. Sanırım ortaya çıkan skora Frankfurt bile şaşırmıştır. Çünkü bu oynadıkları oyunun hiç karşılığı değildi. İkinci yarı sıkıntı ortaya çıktı. İlk yarı göre oyundan düştü Galatasaray. Bunun temel nedeni fiziksel kalitelerinin iyi olmaması. Oyuncuların kaslarına girilen krampların görüntüleri vardı. Bir de geriye düştükten sonra hiçbir plan ve kurgu yoktu. (Fotomaç)