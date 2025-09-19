Beşiktaş deplasmanda Göztepe karşısında: İşte muhtemel 11'ler!
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş, deplasmanda bu akşam Göztepe ile karşı karşıya gelecek. Ligde oynadığı 3 maçta 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet yaşayan Beşiktaş'ın 6 puanı bulunuyor. Süper Lig'de çıktığı 5 mücadelede 2 galibiyet ve 3 beraberlik alan Göztepe ise 9 puana sahip. İşte mücadeleye dair tüm detaylar ve muhtemel 11'ler...
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında bu akşam deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya gelecek. Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmada hakem Mehmet Türkmen düdük çalacak.
Ligde oynadığı 3 maçta 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet yaşayan Beşiktaş'ın 6 puanı bulunuyor. Siyah-beyazlılar, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde üst üste 2. maçını kazanarak çıkışa geçmeyi hedefliyor.
Süper Lig'de çıktığı 5 mücadelede 2 galibiyet ve 3 beraberlik alan Göztepe ise 9 puana sahip.
BEŞİKTAŞ'TA 6 EKSİK
Beşiktaş'ta 6 futbolcu, Göztepe maçında forma giyemeyecek.
Siyah-beyazlılarda kırmızı kart cezalısı Orkun Kökçü, sakatlıkları bulunan Wilfred Ndidi ve Salih Uçan'ın yanı sıra Mustafa Hekimoğlu, Jonas Svensson ve Milot Rashica, siyah beyazlıların İzmir kafilesinde yer almadı.
BEŞİKTAŞ, SON 3 MAÇTA YENEMEDİ
Siyah-beyazlı ekip, Göztepe'yi oynadığı son 3 maçta mağlup edemedi.
Beşiktaş ile İzmir temsilcisinin geçen sezonki randevularında siyah-beyazlılar, 1 beraberlik, 2 yenilgi yaşadı.
Süper Lig'de evinde 4-2 yenilen, deplasmanda da 1-1'lik beraberlik alan Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise sahasında İzmir ekibine 3-1 kaybetti.
59'UNCU RANDEVU
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş, Göztepe ile bu kulvarda 59. kez karşılaşacak.
İki takım arasında geride kalan 58 maçtan 30'unu siyah-beyazlı futbol takımı, 11'ini Göztepe kazandı, 17 müsabaka da berabere sona erdi.
Beşiktaş'ın gol sayılarında Göztepe'ye 95-56 üstünlüğü bulunuyor.
İZMİR'DE SON 10 MAÇTA 6 GALİBİYET
İki takım arasında İzmir'de oynanan son 10 maçta Beşiktaş, rakibini 6 kez yendi.
Taraflar arasında Süper Lig'de oynanan söz konusu karşılaşmalarda Göztepe, 2 kez sahadan galibiyetle ayrılırken, 2 karşılaşma ise berabere sonuçlandı.
Beşiktaş son 10 karşılaşmada 23 gol atarken, Göztepe ise fileleri 11 kez havalandırdı.
Beşiktaş'ın muhtemel 11'i: Mert, Gökhan Sazdağı, Djalo, Uduokhai, Jurasek, Demir Ege, Kartal Kayra, Cerny, Rafa, El Bilal Toure, Abraham
Göztepe'nin muhtemel 11'i: Lis, Taha, Heliton, Bokele, Arda Okan, Rhaldney, Dennis, Cherni, Olaitan, Juan, Janderson