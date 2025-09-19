Habertürk
        Beşiktaş deplasmanda Göztepe karşısında: İşte muhtemel 11'ler!

        Beşiktaş deplasmanda Göztepe karşısında: İşte muhtemel 11'ler!

        Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş, deplasmanda bu akşam Göztepe ile karşı karşıya gelecek. Ligde oynadığı 3 maçta 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet yaşayan Beşiktaş'ın 6 puanı bulunuyor. Süper Lig'de çıktığı 5 mücadelede 2 galibiyet ve 3 beraberlik alan Göztepe ise 9 puana sahip. İşte mücadeleye dair tüm detaylar ve muhtemel 11'ler...

        Giriş: 19.09.2025 - 10:16 Güncelleme: 19.09.2025 - 10:16
        1

        Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında bu akşam deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya gelecek. Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmada hakem Mehmet Türkmen düdük çalacak.

        2

        Ligde oynadığı 3 maçta 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet yaşayan Beşiktaş'ın 6 puanı bulunuyor. Siyah-beyazlılar, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde üst üste 2. maçını kazanarak çıkışa geçmeyi hedefliyor.

        3

        Süper Lig'de çıktığı 5 mücadelede 2 galibiyet ve 3 beraberlik alan Göztepe ise 9 puana sahip.

        4

        BEŞİKTAŞ'TA 6 EKSİK

        Beşiktaş'ta 6 futbolcu, Göztepe maçında forma giyemeyecek.

        Siyah-beyazlılarda kırmızı kart cezalısı Orkun Kökçü, sakatlıkları bulunan Wilfred Ndidi ve Salih Uçan'ın yanı sıra Mustafa Hekimoğlu, Jonas Svensson ve Milot Rashica, siyah beyazlıların İzmir kafilesinde yer almadı.

        5

        BEŞİKTAŞ, SON 3 MAÇTA YENEMEDİ

        Siyah-beyazlı ekip, Göztepe'yi oynadığı son 3 maçta mağlup edemedi.

        Beşiktaş ile İzmir temsilcisinin geçen sezonki randevularında siyah-beyazlılar, 1 beraberlik, 2 yenilgi yaşadı.

        Süper Lig'de evinde 4-2 yenilen, deplasmanda da 1-1'lik beraberlik alan Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise sahasında İzmir ekibine 3-1 kaybetti.

        6

        59'UNCU RANDEVU

        Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş, Göztepe ile bu kulvarda 59. kez karşılaşacak.

        İki takım arasında geride kalan 58 maçtan 30'unu siyah-beyazlı futbol takımı, 11'ini Göztepe kazandı, 17 müsabaka da berabere sona erdi.

        Beşiktaş'ın gol sayılarında Göztepe'ye 95-56 üstünlüğü bulunuyor.

        7

        İZMİR'DE SON 10 MAÇTA 6 GALİBİYET

        İki takım arasında İzmir'de oynanan son 10 maçta Beşiktaş, rakibini 6 kez yendi.

        Taraflar arasında Süper Lig'de oynanan söz konusu karşılaşmalarda Göztepe, 2 kez sahadan galibiyetle ayrılırken, 2 karşılaşma ise berabere sonuçlandı.

        Beşiktaş son 10 karşılaşmada 23 gol atarken, Göztepe ise fileleri 11 kez havalandırdı.

        8

        Beşiktaş'ın muhtemel 11'i: Mert, Gökhan Sazdağı, Djalo, Uduokhai, Jurasek, Demir Ege, Kartal Kayra, Cerny, Rafa, El Bilal Toure, Abraham

        9

        Göztepe'nin muhtemel 11'i: Lis, Taha, Heliton, Bokele, Arda Okan, Rhaldney, Dennis, Cherni, Olaitan, Juan, Janderson

