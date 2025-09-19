ABD Başkanı Trump Londra Belediye Başkanı Khan'a yüklendi: "Dünyanın en kötü belediye başkanlarından" ABD Başkanı Trump, İngiltere ziyareti dönüşü uçakta gazetecilere yaptığı açıklamada Londra Belediye Başkanı Khan'ın "dünyanın en kötü belediye başkanlarından" olduğunu öne sürdü. Artan şiddet olayları ve kirlilik yüzünden Londra'nın artık eskisi gibi olmadığını savunan Trump, "(Khan) Çok kötü bir iş çıkarıyor. Londra'da suç oranları tavan yaptı ve göç konusunda da tam bir felaket." dedi

