Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, bir kız öğrenci yurdunda öğrencilerin eşyalarının karıştırılmasıyla ilgili açıklama yaptı
Bakan Bak, yurtların yeni döneme hazırlanması için yoğun şekilde çalıştıklarını belirterek, “Maalesef, iki kendini bilmez alçağın hem emeklerimize hem de gençlerimizin özeline kastettiğini belirledik” dedi.
Gençlere seslenen Bak, “Buradan gençlerimize söz veriyorum: Bunun hesabı sorulacak” ifadelerini kullandı.
