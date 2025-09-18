Yurtlarımızı yeni döneme hazırlamaya başladığımız ilk günden itibaren gece gündüz gençlerimiz için çalıştık.



Maalesef, iki kendini bilmez alçağın hem emeklerimize hem de gençlerimizin özeline kastettiğini belirledik.



Buradan gençlerimize söz veriyorum: Bunun hesabı sorulacak!