        "ABD İsrail'e 6 milyar dolarlık silah satışı planlıyor"

        "ABD İsrail'e 6 milyar dolarlık silah satışı planlıyor"

        ABD basını, ABD yönetiminin İsrail'e yaklaşık 6 milyar dolarlık yeni silah satışı planladığını belirtti.

        Giriş: 19.09.2025 - 20:51 Güncelleme: 19.09.2025 - 21:01
        ABD yönetiminin İsrail'e yaklaşık 6 milyar dolarlık silah satışı planladığı bildirildi.

        Wall Street Journal'ın haberine göre; söz konusu satış planı içinde 30 adet Apache (AH-64) tipi helikopterle birlikte 3250 adet piyade saldırı aracı bulunuyor.

        30 Apache helikopterin 3.8 milyar dolar olduğu belirtilirken, 3250 piyade aracının ise 1.9 milyar dolar olduğu dile getirildi.

        ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio geçtiğimiz günlerde İsrail'i ziyaret etmiş ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bir araya gelmişti.

        ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Hamas silahsızlandırılmadan ve İsrailli tüm esirler serbest bırakılmadan Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin barışa veya aydınlık bir geleceğe sahip olamayacağını savunmuştu.

        İsrail'e resmi ziyarette bulunan Rubio, Batı Kudüs'te Başbakan Binyamin Netanyahu ile gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlemişti.

        Hamas'ın "ortadan kaldırılması" ve Gazze'deki tüm İsrailli esirlerin serbest bırakılması gerektiğini dile getiren Rubio, ABD Başkanı Trump'ın "bu hedeflere bağlı kalmayı sürdürdüğünü" ifade etti.

        Rubio, Hamas silahsızlandırılmadan ve tüm İsrailli esirler serbest bırakılmadan Gazze'deki Filistinlilerin "barışa ve daha iyi bir geleceğe sahip olmayacağını" söyledi.

        Katar'a saldırı sorularına net cevap vermedi

        Basın mensuplarının Katar'a saldırının tekrar etmemesi için İsrail'e talepte bulunup bulunmadığı sorusuna net yanıt vermekten kaçınan Rubio, "Bundan sonra ne olacak, ona odaklandık." demekle yetindi.

        Filistin Devleti'ni tanımaya hazırlanan ülkelere mesajı sorulan Rubio, söz konusu ülkelerin bu kararı "yerel siyaset" nedeniyle aldığını ileri sürdü.

        Rubio, Fransa başta olmak üzere bazı ülkelerin Filistin Devleti'ni tanıma kararının "büyük oranda sembolik olduğunu ve Filistin Devleti'nin kurulmasına yakınlaşmada hiçbir etkisi olmayacağını" savundu.

        ABD Dışişleri Bakanı Rubio, bazı ülkelerin Filistin'i tanıma kararının "Hamas'ı cesaretlendirdiğini ve esir takası müzakerelerini zora soktuğunu" iddia etti.

        *Fotoğraflar: EPA-EFE/YURI GRIPAS, Associated Press, temsilidir

