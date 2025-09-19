Habertürk
Habertürk
        12 yıllık zorunlu eğitim kalkıyor mu? Masadaki formüllerin detaylarına Habertürk ulaştı

        12 yıllık zorunlu eğitim kalkıyor mu? Masadaki formüllerin detaylarına Habertürk ulaştı

        Bir süredir konuşulan bir konu 12 yıllık zorunlu eğitimde değişiklik. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin sinyali vermişti. Hangi formüller üzerinde duruluyor? Habertürk o çalışmanın detaylarına ulaştı. Lise diplomasının önemini artıracak düzenleme üzerinde duruluyor. Habertürk'ten İclal Kibar'ın haberi..

        Giriş: 19.09.2025 - 17:31 Güncelleme: 19.09.2025 - 17:31
        12 yıllık zorunlu eğitim kalkıyor mu?
        Habertürk'ün edindiği bilgiye göre düzenlemeyle meslek liselerinin öneminin artırılması için zorunlu eğitim süresinin kısaltılması amaçlanıyor. Böylece öğrencilerin kısa süre içerisinde çalışma hayatına dahil olacakları bir sistem üzerinde duruluyor.

        Düzenleme hazırlıkları kapsamında üniversitelere yönelik eğilimler, iş istihdamı, genç nüfusu gibi konular masaya yatırıldı. Süreyi kısaltmakla beraber, ortaokuldan liseye geçiş, liseden üniversiteye geçiş de incelendi.

        FORMÜLLER MASAYA YATIRILDI

        İlk ve ortaokul düzeyinde herhangi bir değişikliğe gidilmemesi ağırlık kazandı. Ancak ortaokuldan sonra öğrencilerin 2 yıllık lise eğitimi alması zorunlu olması da seçenekler arasında. Öğrenciler, akademik hayata devam etmek isterse 2 yıl daha lise öğrenimi görecek. Bir diğer formüle göre 4 yıllık ortaokulun ardından 3 yıllık zorunlu lise eğitimi gelecek. Üniversite okumak isteyen öğrenciler ise 1 yıl daha lise eğitimi alacak.

        Sivil toplum kuruluşları, eğitim odaklı çeşitli düşünce kuruluşları, öğretmenler, gazeteciler ve akademisyenler ile meslek odalarının görüşleri alındı. Hazırlanan taslak, Kabine Toplantısı’nda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak. Çalışma tamamlanırsa 2026-2027 Eğitim-Öğretim Döneminde uygulanması bekleniyor.

