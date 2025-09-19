Habertürk
        İngiliz istihbarat servisi MI6 Başkanı Moore Türkiye'nin önemine işaret etti | Dış Haberler

        İngiliz istihbarat servisi MI6 Başkanı Moore Türkiye'nin önemine işaret etti

        Görevi sona eren ve MI6 Başkanlığını yakında Blaise Metreweli'ye devredecek olan İngiltere dış istihbarat servisi MI6 Başkanı Richard Moore, İstanbul'daki İngiltere Başkonsolosluğunda yaptığı konuşmada Türkiye ve dünya gündemine ilişkin önemli mesajlar verdi. Türkiye'ye öğrencilik yıllarında Türkçe öğrenmek için geldiğini anlatan Moore, "Türkiye, yüzyıllardır olduğu gibi bugün de uluslararası sistem açısından kritik ve büyük bir öneme sahip ülke." dedi.

        Giriş: 19.09.2025 - 14:45 Güncelleme: 19.09.2025 - 14:50
        MI6 Başkanı Türkiye'nin önemine işaret etti
        Görevi sona eren ve MI6 Başkanlığını yakında Blaise Metreweli'ye devredecek İngiltere dış istihbarat servisi MI6 Başkanı Richard Moore, İngiltere'nin İstanbul Başkonsolosluğunda hitapta bulundu.

        İngiltere dış istihbarat servisi MI6'nın Başkanı Richard Moore, "Türkiye, yüzyıllardır olduğu gibi bugün de uluslararası sistem açısından kritik ve büyük bir öneme sahip ülke." dedi.

        İngiltere dış istihbarat servisi MI6 Başkanı Richard Moore ve Habertürk TV'den Sena Alkan

        TÜRKİYE'Yİ "İKİNCİ VATANI" OLARAK NİTELENDİRDİ

        Türkiye’ye öğrencilik yıllarında Türkçe öğrenmek için geldiğini anlatan Moore, 2014-2018 yılları arasında İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi olarak görev yaptığını hatırlattı. Türkiye'yi "ikinci vatanım" diye nitelendiren Moore, "Eşimle birlikte bu ülkede 8 yıl yaşama ayrıcalığını tattık. Ancak Türkiye ile bağlantım çok daha önce, 1989'da genç bir dil öğrencisi olarak İstanbul’a geldiğimde başladı. Bu eşsiz ülkeye, misafirperver insanlarına, mutfağına, tarihine ve manzaralarına aşık oldum. Ve Beşiktaş'a da gönül verdim. Türkiye ile bağımız kızımın burada dünyaya gelmesiyle daha da pekişti. O gerçek bir İstanbullu" dedi.

        Türkiye’nin yüzyıllardır uluslararası sistem açısından kritik bir ülke olduğunu vurgulayan Moore, "MI6 Başkanı olarak uğraştığım hemen her konuda Türkiye kilit bir oyuncuydu. Bir NATO müttefiki olarak, Ukrayna’nın egemenliğini güçlü biçimde savundu. DEAŞ’a karşı birlikte mücadele ettik, Esad sonrası Suriye’nin istikrarını güçlendirmeye çalıştık” diye konuştu.

        FİLİSTİN İÇİN İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM VURGUSU

        İsrail'in 7 Ekim 2023 sonrası Gazze'ye yönelik saldırılarına değinen Moore, "7 Ekim'in vahşetine duyduğumuz ortak öfkeyi ve masum Filistinlilerin yaşadığı acıya duyduğumuz üzüntüyü paylaşıyoruz. Kalıcı güvenlik ve refah, hem İsrailliler hem de Filistinliler için ancak iki devletli çözümle sağlanabilir. Bu süreçte MİT ile önce Hakan Fidan, şimdi de İbrahim Kalın döneminde yakın işbirliği içinde çalıştım" ifadelerini kullandı.

        "PUTİN BARIŞIN EN İYİ SEÇENEK OLDUĞUNU KABUL ETMEK ZORUNDA KALACAK"

        Rusya-Ukrayna Savaşı hakkında da değerlendirmelerde bulunan Moore, Rusya'nın sebepsiz ve yasadışı işgaliyle Ukrayna'nın bağımsızlığına saldırdığını söyledi. "Putin çiğnediğinden fazlasını ısırdı. Kolay zafer kazanacağını düşündü ama Ukraynalıları küçümsedi. Eylemleri, Ukrayna’nın ulusal kimliğini güçlendirdi ve İsveç ile Finlandiya’yı NATO’ya itti” dedi.

        Rusya’nın büyük kayıplar verdiğini belirten Moore, "Sonunda Putin barışın en iyi seçenek olduğunu kabul etmek zorunda kalacak" diye konuştu.

        Rus halkına da seslenen Moore, Kremlin’in eylemlerinin tüm Rusları temsil etmediğini söyledi. MI6’nın yeni kurduğu "Silent Courier" isimli karanlık web portalıyla herkesin güvenli biçimde bilgi paylaşabileceğini duyurdu.

        "MI6'YI YÖNETMEK HAYATIMIN AYRICALIĞI OLDU"

        Yaklaşık kırk yıllık kamu hizmetinin ardından görevi bırakmaya hazırlandığını belirten Moore, "Pelerinimi asıyorum, hayali hançerimi kılıfına koyuyorum ve ünlü yeşil kalemimi teslim ediyorum. MI6'yı yönetmek hayatımın ayrıcalığı oldu. Görevimizin güçlü ellerde devam edeceğine eminim" sözleriyle konuşmasını sonlandırdı.

