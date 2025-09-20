Habertürk
        Fenerbahçe'de kongre zamanı! - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'de kongre zamanı!

        Fenerbahçe'de Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, bugün ve 21 Eylül'de gerçekleştirilecek. Genel kurulun ilk gününde başkanlık divanı seçimi yapılacak. Ayrıca Başkan Ali Koç ve Yönetim Kurulu üyeleri ile denetleme kurulunun ibrası kongre üyelerinin oylarına sunulacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.09.2025 - 09:30 Güncelleme: 20.09.2025 - 10:01
        Fenerbahçe'de kongre zamanı!
        Fenerbahçe Kulübü Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, bugün ve 21 Eylül'de gerçekleştirilecek.

        Eski Kenan Evren Lisesi arsasında yapılacak kongrede, mevcut başkan Ali Koç ile Sadettin Saran başkanlık için yarışacak.

        Genel kurulda aidatını yatıran 49 bin 268 üye oy kullanabilecek.

        Kongre, saat 10.30'da başlayacak.

        OTURUMA BAŞKAN SEÇİLECEK

        Genel kurulun ilk gününde başkanlık divanı seçimi gerçekleştirilecek.

        Ardından yönetim ve denetim kurulu raporları okunacak. Daha sonra iki başkan adayı seçim öncesi son konuşmalarını genel kurulun önünde gerçekleştirecek. İlk gün söz almak isteyen üyeler de konuşma yapacak.

        MALİ YÖNETİM İÇİN İBRA OYLAMASI YAPILACAK

        Başkan Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleri ile ile denetleme kurulunun ibra edilmesi üyelerin oylarına sunulacak.

        Gün sonunda sandık kurullarının başkan ve üyelerinin seçimi yapılacak.

        BAŞKAN PAZAR GÜNÜ BELLİ OLACAK

        İki gün sürecek genel kurulda başkanlık seçimi için oy verme işlemi, 21 Eylül Pazar günü yapılacak.

        Oy verme işlemi 10.00-17.00 saatlerinde 50 sandıkta gerçekleştirilecek.

        Sandıklar oy verme işlemi bittikten sonra toplu olarak açılacak ve genel kurul divan başkanının öncülüğünde oylar sayılacak. Günün sonunda genel kurul divan başkanı, sarı-lacivertli kulübün başkanını açıklayacak.

        İKİ BAŞKAN ADAYI

        Fenerbahçe Kulübünün başkanlığı için kongrede için iki aday yarışacak.

        Mevcut başkan Ali Koç, 4. kez girdiği kongreyi kazanmak için üyelerden oy bekleyecek.

        Diğer aday Sadettin Saran da Fenerbahçe Kulübünün 34. başkanı olmak için üyelerin oyuna talip olacak.

        REKOR KATILIM BEKLENİYOR

        Seçimli olağanüstü genel kurulun rekor katılımla kulüp tarihine geçmesi bekleniyor.

        Kongrede 30 bin civarında üyenin oy kullanması bekleniyor. Sarı-lacivertlilerde 2018'de 21 bin 350, 2024'te ise 27 bin 489 kişi oy kullanmıştı.

        Yarın başlayacak kongrede, 2024 yılındaki rekor katılımın geçileceği tahmin ediliyor.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
