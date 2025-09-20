Fenerbahçe kongresinde tribünlerde büyük gerginlik!
Fenerbahçe'nin olağanüstü seçimli genel kongresinde iki adayı destekleyen üyeler arasında tribünlerde gerginlik yaşandı.
Fenerbahçe'de Ali Koç ve Sadettin Saran'ın yarışığı olağanüstü kongrede seçim heyecanı başlarken, tribünlerde gerginlik çıktı.
Kongrede denetim raporları sonrası üyelerin konuşmasına geçilirken, kürsüye gelen ilk konuşmacının ardından gergin anlar yaşandı. Mosturoğlu, konuşmalara kısa süreliğine ara verdi.
Protokol tribünü önünde laf atışmaları nedeniyle başlayan kavgada, güvenlik güçleri de bu alana geldi.
Daha sonra Mosturoğlu ve Yönetim Kurulundan birkaç ismin kongre üyelerini sakinleştirmesiyle yeniden konuşmalara geçildi.
İşte o anlar: