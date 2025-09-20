Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Göreme’de bir peribacası kısmen yıkıldı... Çevresi şeritlerle kapatıldı

        Göreme’de bir peribacası kısmen yıkıldı

        Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde bulunan bir peribacası kısmen yıkıldı. AFAD tarafından yapılan tespitlerde herhangi bir can kaybı olmadığı belirlenirken, peribacasının çevresi şeritlerle kapatıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.09.2025 - 13:03 Güncelleme: 20.09.2025 - 13:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Milyonlarca yıllık peribacası yıkıldı!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Nevşehir’in Merkez ilçesi Göreme beldesinde, 582 numaralı parselde bulunan bir peribacası kısmen yıkıldı. Olayın ardından bölgeye AFAD ve Göreme Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi, Kapadokya Alan Başkanlığı uzmanları da alanda inceleme yaptı.

        AFAD tarafından yapılan tespitlerde herhangi bir can kaybı olmadığı belirlenirken, alanın güvenliği için peribacasının çevresi şeritlerle kapatıldı.

        Kapadokya Alan Başkanı Cem Aslanbay konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Yıkılan peribacasının eteklerinde eski dönemlerde açılmış kaya mekânlar bulunuyor. Ayrıca iklim değişikliğinin yarattığı sıcaklık farkları ve donma-çözünme etkisi nedeniyle güney cephesinde kaya kopması meydana geldi. Bu durum sonucunda kısmi bir tahribat oluştu” dedi.

        REKLAM

        Düşen kaya bloklarının temizliği konusunda ise iş makinelerinin oluşturacağı titreşimlerin çevredeki diğer peribacalarına zarar verebileceği değerlendirildi.

        Bu nedenle kırıcı makinelerle temizlik çalışması yapılmasının uygun görülmediği bildirildi. Kapadokya Alan Başkanlığı ekiplerinin, söz konusu peribacasına yönelik müdahale planlarını hazırlamaya başladığı kaydedildi.

        Tabelalar kaldırıldı
        Tabelalar kaldırıldı
        ÖNERİLEN VİDEO
        #peribacası
        #Göreme
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Filenin Efeleri çeyrek finalde!
        Filenin Efeleri çeyrek finalde!
        Metrekareye 150 kg yağış düştü! İki kentte sel ve heyelan!
        Metrekareye 150 kg yağış düştü! İki kentte sel ve heyelan!
        53 yaşında ekmeğini kovalıyordu... Gasp edilen taksici öldürüldü!
        53 yaşında ekmeğini kovalıyordu... Gasp edilen taksici öldürüldü!
        Fenerbahçe'de kongre zamanı!
        Fenerbahçe'de kongre zamanı!
        218 ev boşaltıldı! 582 kişi tahliye edildi! Muğla ve Antalya alev alev!
        218 ev boşaltıldı! 582 kişi tahliye edildi! Muğla ve Antalya alev alev!
        Günlük yaşamdaki bu değişiklikler Alzheimer habercisi olabilir
        Günlük yaşamdaki bu değişiklikler Alzheimer habercisi olabilir
        3 bölgede sağanak var! İllerimizde hava durumu
        3 bölgede sağanak var! İllerimizde hava durumu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan 25 Eylül'de ABD'yi ziyaret edecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan 25 Eylül'de ABD'yi ziyaret edecek
        HT Spor'da ayın oyuncusu Eren Elmalı!
        HT Spor'da ayın oyuncusu Eren Elmalı!
        Artvin'de yer altındaki buzhane!
        Artvin'de yer altındaki buzhane!
        Üsküdar'da yolcu teknesi ile yük gemisi çarpıştı
        Üsküdar'da yolcu teknesi ile yük gemisi çarpıştı
        Beşiktaş İzmir'de kayıp!
        Beşiktaş İzmir'de kayıp!
        First Lady komplo teorileri
        First Lady komplo teorileri
        "Teknolojide ve savunma sanayiinde farklı ivme yakalamış durumdayız"
        "Teknolojide ve savunma sanayiinde farklı ivme yakalamış durumdayız"
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Konuştuğun dili bile bir gün unutabilirsin!
        Konuştuğun dili bile bir gün unutabilirsin!
        Pantolonlar uçuşa geçti!
        Pantolonlar uçuşa geçti!
        Kolesterolü düzenliyor, kanser riskini azaltıyor
        Kolesterolü düzenliyor, kanser riskini azaltıyor
        Türkiye Varlık Fonu dünyada ilk 10 arasında
        Türkiye Varlık Fonu dünyada ilk 10 arasında