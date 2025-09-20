Brigitte Macron'un erkek olmadığını kanıtlama mücadelesi ve First Lady'ler hakkında çıkan komplo teorileri

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve eşi Brigitte Macron, son yıllarda tuhaf bir iddiayla baş etmeye çalışıyor. Ortaya atılan iddia, First Lady'nin aslında erkek olarak doğduğu ve daha sonra cinsiyetini değiştirdiği şeklinde. 47 yaşındaki Emmanuel Macron'un, bir zamanlar lise öğretmeni olan 72 yaşındaki Brigitte Macron ile evlenmesine yönelik eleştirilerin etkisi azalmışken, Fransız çift, şimdi First Lady'nin aslında erkek olduğu iddiasını ortaya atan sosyal medya fenomeniyle mahkemede hesaplaşıyor.

Emmanuel Macron - Brigitte Macron

Sosyal medyada milyonlarca takipçisi olan sağcı fenomen Candece Owens, Brigitte Macron'un erkek olarak doğduğu iddialarını kanallarında kamuoyuna duyurdu. İddia, daha sonra 2021'de aşırı sağcı blog yazarı Natacha Rey ile medyum Amandine Roy'un viral olan YouTube videosu aracılığıyla geniş kitlelere ulaştı. Macron ailesi, Roy ve Rey'e karşı ilk iftira davasını 2024'te kazandı, ancak karar bu yıl ifade özgürlüğü gerekçesiyle temyizde bozuldu. Macron ailesi bu karara da itiraz etti.

Çift, şimdi Candece Owens'a açtıkları iftira davasıyla uğraşırken, geride bıraktığımız haftada, Brigitte Macron'un doğuştan kadın olduğunu mahkemeye kanıtlamak üzere belge sunacağı haberi ortaya çıktı.

Macron çiftinin davadaki baş avukatı Tom Clare, BBC'nin 'Fame Under Fire' adlı podcast'ine verdiği demeçte, müvekkillerinin iddiaların asılsız olduğunu kanıtlamaya istekli olduklarını açıkladı. Clare, ayrıntılara girmeden 'bilimsel nitelikte uzman tanıklığı' olacağını söyledi. Avukat, Emmanuel Macron'dan önceki evliliğinden üç çocuğu olduğu bilinen Brigitte Macron'un, hamileyken ve çocuklarını büyütürken çekilmiş fotoğraflarının mahkemede sunulacağını da söyledi. Kanıt süreci üzücü olsa da First Lady, kayıtları düzeltmek için gerekeni yapmaya kararlı görünüyor. Candece Owens, Mart 2024'te sosyal medyada yaptığı açıklamada, Fransız First Lady'nin, Jean-Michel Trogneux (Brigitte Macron'un ağabeyinin gerçek adı) olarak doğduğu teorisini dile getirerek, Brigitte Macron'un üç çocuğundan hiçbirini kendisinin doğurmadığını ve 2020'de münzevi bir şekilde öldüğü söylenen 69 yaşındaki emekli bir bankacı olan ilk eşinin hiç var olmadığını iddia etti. Brigitte Macron, erkek olduğu şeklindeki komplo teorisiyle baş etmek zorunda kalan ilk politikacı eşi değil. Muhafazakâr siyasi yorumcular ve sosyal medya kullanıcıları, Michelle Obama'nın aslında erkek olduğuna dair iddialar yaydı bir dönem. PolitiFact gibi teyit siteleri bu iddianın asılsız olduğunu defalarca dile getirse de komplo teorisi varlığını sürdürdü.

X kullanıcıları, 2024'teki ABD başkanlık yarışı sırasında Demokrat Parti adayı Kamala Harris'in de transseksüel olduğu yönündeki komplo teorisini paylaştı. Michelle Obama 2024'ün sonlarında Facebook kullanıcıları, İngiltere Kraliçesi Camilla'nın "erkek olarak doğduğunu" söylediğini gösteren, değiştirilmiş bir videoyu dolaşıma soktu. Komplo teorileri hakkında birçok kitap yazmış olan Miami Üniversitesi Siyaset Bilimi Profesörü Joseph Uscinski, Macron ve Obama gibi kadınların statüleri nedeniyle hedef alındığını söylüyor. Oysa rastgele, az tanınan kişileri gizli bir komployla suçlamak nadir görülen bir durum. Uscinski, "Komplo teorileri genellikle iktidardakilere ve güçlü insanlara yöneltilir" diyor. California Üniversitesi'nde Amerikan Çalışmaları ve Afrikalı-Amerikan Çalışmaları Profesörü Michael Mark Cohen; Macron, Obama gibi kadınların, yetenekleri, başarıları ve hırslarıyla basmakalıp toplumsal cinsiyet normlarını ihlal ettikleri için hedef alındıklarını söylüyor. Cohen, bu kadınların özünde, 'doğru' veya 'doğal' toplumsal cinsiyet rollerini baltaladığını, dolayısıyla aslında erkek olmaları gerektiği hissini yarattığını belirtiyor. Kraliçe Camilla Siyasi figürlerin eşleriyle ilgili komplo teorileri sadece cinsiyet mevzusuyla sınırlı kalmadı. Trump çifti bu hafta Birleşik Krallık'a ikinci resmi ziyaretini gerçekleştirirken, şatafatlı bir karşılama töreni yapıldı. İşte bu, tüm dünyanın gözünün üstünde olduğu ziyarette Melania Trump hakkında popüler bir komplo teorisi yeniden gündeme taşındı. First Lady'nın aslında hiç orada olmadığı, bunun yerine Trump'a eşlik eden kişinin, Melania'nın dublörü olduğu iddiası yeniden konuşulur oldu. Birçok kişi sosyal medyada bu teoriye atıfta bulunarak söylentiler yaymaya başladı. Bazı yorumlar alaycıydı.

"SAHTE MELANIA" First Lady, sıklıkla eşi Donald Trump'ın yanında somurtkan bir şekilde, mutsuz görüntü veriyordu. Mutsuz olmaktansa geziye dublörünü göndermiş olabileceğini düşünenler vardı. Komplo teorisi, Melania'nın, ilişkilerinin bozulduğuna dair söylentiler nedeniyle Donald Trump ile birlikte kamuoyunda görünmekten pek hoşlanmadığını içeriyordu. Genelde ciddi ve sert bakışlarıyla bilinen Melania Trump'ın gülümsemesinden yola çıkarak "Sahte Melania olmalı" şeklinde espriler ortada dolaştı. Komplo teorisi, özellikle Trump çiftinin İngiltere'ye ilk ayak bastığında, Melania Trump'ın uzun trençkot ve çizmeli kombininde bacaklarını örtmesi detayıyla güçlendirildi. Çiftin aslında ayrı olduğu ve yalnızca resmi işler için kamuoyunda birlikte göründükleri yönünde spekülasyonlar zaman zaman duyuluyor. Komplo teorisi bunu daha da ileri götürerek, Melania'nın, Donald Trump'a hiç eşlik etmediğini, bunun yerine görüntüyü korumak için bir dublör tutulduğunu içeriyordu. Son İngiltere gezisinden önce de bazıları, Melania'nın resmi etkinlikler sırasındaki görünümündeki farklılıklara tutunarak, devasa güneş gözlüklerinin arkasındaki kişinin First Lady olmadığını kanıtlamaya çalışıyordu.