        Sergen Yalçın: Ağır ve beklenmeyen bir mağlubiyet - Beşiktaş Haberleri

        Sergen Yalçın: Ağır ve beklenmeyen bir mağlubiyet

        Trendyol Süper Lig'in 6. hafta açılış maçında Beşiktaş deplasmanda Göztepe'ye 3-0 mağlup oldu. Siyah-beyazlıların teknik direktörü Sergen Yalçın, mağlubiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

        Habertürk
        Giriş: 19.09.2025 - 22:50 Güncelleme: 19.09.2025 - 23:17
        "Ağır ve beklenmeyen bir mağlubiyet"
        Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Göztepe'ye 3-0 mağlup olan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, mücadele sonrası açıklamalarda bulundu.

        "AĞIR VE BEKLENMEYEN MAĞLUBİYET"

        Böyle maçlardan sonra konuşmak kolay değil. Çok zor bir oyun ve skor. Beklediğimiz gibi geçmedi. Göztepe'yi tebrik etmek lazım. Oyun anlayışları bizden güçlüydü. Birçok şeyi yaptılar. Biz bu oyun anlayışına hazırlanmıştık aslında. Çalıştığımız yerlerden goller yedik. Futbol böyle oynanmıyor! Futbol çok artık atletik, güçlü oyuncularla tempolu olarak oynanan bir oyun. Biz o seviyenin çok altındayız. Düzeltmek için çalışacağız. İşler kolay değil tabii ki. Zaman lazım. Çok konuşulacak şey var ama... Ağır ve beklenmeyen bir mağlubiyet, böyle bir oyun karşısında böyle bir mağlubiyeti normal görüyorum.

        "GÖZTEPE'NİN ATTIĞI GOLLERE ÇALIŞTIK"

        Göztepe'nin attığı gollere çalıştık aslında ama uygulama biraz farklı oluyor. Biraz beklemek, zaman lazım. Tam takım olduktan sonra toparlanma süreci geçirip daha güçlü bir Beşiktaş olarak sahaya çıkmak istiyoruz.

        "ORTA SAHADA EKSİKLERİMİZ VAR"

        Orta sahada eksiklerimiz var. 3 tane oyuncumuz vardı, 2 tane oyuncumuzu kullandık. Böyle bir tercih yaptık. Savunma yapacak en güçlü oyuncumuz Necip vardı elimizde. Oyun böyle olunca birçok tartışma olabilir, bunlar normal. Bugün itibariyle oynanan oyuncuların veya yapılan hamlelerin konuşulacağı bir maç olduğunu düşünmüyorum. Puan almayı hak etmediğimiz bir maçtı. Bu tercihlerin de önemli olduğunu düşünmüyorum.

        "KONUŞULACAK ÇOK ŞEY VAR AMA..."

        Futbol artık çok atletik, güçlü oyuncularla tempolu olarak oynanan bir oyun. Biz o seviyenin çok altındayız. Düzeltmek için çalışacağız. İşler kolay değil tabii ki. Zaman lazım. Çok konuşulacak şey var ama yeni geldik.

        "OYUN VE SKOR BİZE YAKIŞMADI"

        Üzgünüz. Beşiktaş gibi bir camiaya yakışmayan bir mağlubiyet. Göztepe'yi tebrik etmek lazım. Birçok şeyi bizden daha iyi yaptılar. Biz maalesef beklentinin çok gerisinde kaldık bugün. Çalıştığımız konuları uygulayamadık. Basit goller yedik, bunları çalışmıştık aslında. Hazırlanmak başka bir şey, oynanan oyun daha gerçekçi oluyor. Bugün için üzgünüz. Herkes çok yeni. Biraz zaman lazım toparlanmak için. Nereye kadar toparlanır bunu zaman içinde göreceğiz. Oyun ve skor bize yakışmadı.

