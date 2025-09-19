Sergen Yalçın: Ağır ve beklenmeyen bir mağlubiyet

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Göztepe'ye 3-0 mağlup olan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, mücadele sonrası açıklamalarda bulundu.

"AĞIR VE BEKLENMEYEN MAĞLUBİYET" Böyle maçlardan sonra konuşmak kolay değil. Çok zor bir oyun ve skor. Beklediğimiz gibi geçmedi. Göztepe'yi tebrik etmek lazım. Oyun anlayışları bizden güçlüydü. Birçok şeyi yaptılar. Biz bu oyun anlayışına hazırlanmıştık aslında. Çalıştığımız yerlerden goller yedik. Futbol böyle oynanmıyor! Futbol çok artık atletik, güçlü oyuncularla tempolu olarak oynanan bir oyun. Biz o seviyenin çok altındayız. Düzeltmek için çalışacağız. İşler kolay değil tabii ki. Zaman lazım. Çok konuşulacak şey var ama... Ağır ve beklenmeyen bir mağlubiyet, böyle bir oyun karşısında böyle bir mağlubiyeti normal görüyorum.

"GÖZTEPE'NİN ATTIĞI GOLLERE ÇALIŞTIK" Göztepe'nin attığı gollere çalıştık aslında ama uygulama biraz farklı oluyor. Biraz beklemek, zaman lazım. Tam takım olduktan sonra toparlanma süreci geçirip daha güçlü bir Beşiktaş olarak sahaya çıkmak istiyoruz. "ORTA SAHADA EKSİKLERİMİZ VAR" Orta sahada eksiklerimiz var. 3 tane oyuncumuz vardı, 2 tane oyuncumuzu kullandık. Böyle bir tercih yaptık. Savunma yapacak en güçlü oyuncumuz Necip vardı elimizde. Oyun böyle olunca birçok tartışma olabilir, bunlar normal. Bugün itibariyle oynanan oyuncuların veya yapılan hamlelerin konuşulacağı bir maç olduğunu düşünmüyorum. Puan almayı hak etmediğimiz bir maçtı. Bu tercihlerin de önemli olduğunu düşünmüyorum.