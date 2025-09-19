Rus savaş uçakları Estonya hava sahasına girdi

Rusya'ya ait 3 MiG-31 savaş uçağının Estonya hava sahasına girdiği bildirildi.

Uçakların 12 dakika boyunca Estonya hava sahasında kaldığı bildirildi.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, durumu tehlikeli bir provokasyon olarak tanımladı.

Kallas, Polonya ve Romanya'nın ardından hava sahası ihlâlinin üçüncüsünün yaşandığını bildirirken, Avrupa Birliğinin (AB) Estonya'nın yanında olduğunu dile getirdi.

Kallas, "Putin Batı'nın kararlılığını test ediyor. Zayıflık göstermemeliyiz." diye konuştu.

I am in close contact with the Estonian government.



We will continue to support our member states in strengthening their defences with European resources.



Putin is testing the West's resolve.

We must not show weakness. (2/2) — Kaja Kallas (@kajakallas) September 19, 2025

NATO Sözcüsü Allison Hart da olaya ilişkin açıklamada bulundu.

Hart, Rus jetlerinin Estonya hava sahasını ihlâl ettiğini ifade ederken, NATO'nun derhal yanıt verdiğini ve Rus savaş uçaklarını engellediğini bildirdi.

Hart, "Bu Rusya'nın pervasız davranışının ve NATO'nun yanıt verme kabiliyetinin bir diğer örneğidir." dedi.

Earlier today, Russian jets violated Estonian airspace. NATO responded immediately and intercepted the Russian aircraft. This is yet another example of reckless Russian behaviour and NATO’s ability to respond. — NATO Spokesperson (@NATOpress) September 19, 2025

Rusya'ya ait insansız hava araçları Polonya hava sahasına girmiş daha sonra ise 1 İHA Romanya hava sahasını ihlâl etmişti.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ise Polonya'da yaşanan ihlâl sonrası, NATO'nun doğu kanadını güçlendirmek için "Doğu Nöbeti" isimli bir misyon başlatılacağını duyurmuştu.