ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 25 Eylül'de ABD'yi ziyaret edeceğini bildirdi.

ABD Başkanı, Truth Social isimli sosyal medya platformu üzerinden açıklamada bulundu.

Görüşmenin Beyaz Saray'da gerçekleşeceğini duyuran Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ticaret ve askeri anlaşmalar üzerinde çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Trump'ın açıklamasına göre, çalışma yürütülen konular arasında F-16 anlaşması ve F-35 müzakereleri de yer alıyor.

ABD Başkanı açıklamasının sonunda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la her zaman iyi ilişkilere sahip olduklarını ifade etti.