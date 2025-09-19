Habertürk
        Haberler Dünya Trump: Cumhurbaşkanı Erdoğan 25 Eylül'de Beyaz Saray'da | Dış Haberler

        "Cumhurbaşkanı Erdoğan 25 Eylül'de ABD'de"

        ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 25 Eylül'de ABD'yi ziyaret edeceğini bildirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.09.2025 - 21:07 Güncelleme: 19.09.2025 - 21:29
        
        

        ABD Başkanı, Truth Social isimli sosyal medya platformu üzerinden açıklamada bulundu.

        Görüşmenin Beyaz Saray'da gerçekleşeceğini duyuran Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ticaret ve askeri anlaşmalar üzerinde çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

        Trump'ın açıklamasına göre, çalışma yürütülen konular arasında F-16 anlaşması ve F-35 müzakereleri de yer alıyor.

        ABD Başkanı açıklamasının sonunda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la her zaman iyi ilişkilere sahip olduklarını ifade etti.

