Beşiktaş - Üsküdar motoru, kargo gemisi ile çarpıştı

İstanbul Boğazı'nda Beşiktaş - Üsküdar seferini yapan Kamil Sayın isimli yolcu motoru ile Panama bayraklı Artvin isimli kuru yük gemisi çarpıştı. Yolcu motorundaki 8 kişi yaralandı.

Kazada denize düşen kimse olmadığı belirlenirken, yolcu motorundaki 8 kişinin yaralandığı tespit edildi. Yolcu motoru, Paşalimanı İskelesi'nde kıyıya yanaştırıldı. Yaralanan yolcular ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kuru yük gemisi ise, Kıyı Emniyeti ekipleri tarafından güvenli bir alana çekilerek, hasar tespiti amacıyla demirletildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA: 8 YARALI

İstanbul Valiliği kazayla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Kazaya karışan gemiler boğaz trafik hattından çekildi. Yaralan vatandaşlarımız çevredeki hastanelere kaldırıldı