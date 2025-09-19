Geçen yıl faizin yüzde 50'ye yükselmesi ile cazibesini kaybeden Borsa İstanbul'da her ne kadar son günlerde kıpırdama olsa da yatırımcılar mutsuz. Ancak Merkez Kayıt Kurulu Kuruluşu'nun (MKK) Veri Analiz Platformu rakamlarına bakıldığında son 1 yılda sadece orta direğin borsada kaybettiği 75 yaş üstü zenginlerin ise en azından paralarını enflasyona karşı koruduğu ve yaşlı kurtların sayılarının da arttığını ortaya çıkıyor.

1 MİLYON ORTA DİREK BORSADAN ÇIKTI

Borsada toplam parası bin ile 100 bin lira arasında olan kişi sayısı son 1 yılda 1 milyon azalarak 3 milyon 78 bine indi. 100 bin lira portföy büyüklüğüne sahip orta direğin parası da 1 yılda 19 milyar lira azalarak 67,5 milyar liraya indi. Yani yaklaşık 1 milyon kişiden bir biri ortalama 19 bin lirasını borsada bırakıp çıktı. Buna karşın 10 milyon lira ve üstü portföy büyüklüğü olan 75 yaş üstü yerli zenginlerin sayısı 17 binden 23 bin 781'e çıktı. Yaşlı kurtların portföy büyüklüğü de yüzde 39 artarak 3 trilyon 434 milyar liraya ulaştı. Aynı dönemde Borsa İstanbul'daki toplam portföy portföyler (yerli+yabancı) 4.8 trilyondan yüzde 35 yükselerek 6.5 trilyona ulaştı. Yani 75 yaş üstü borsa yatırımcıları borsanın üstünde gelir elde etti veya borsanın toplam getirisi onların sayesinde tırmandı.