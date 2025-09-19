Habertürk
        Türkiye'den Suriye'nin uçuş güvenliğine destek - İş-Yaşam Haberleri

        Türkiye'den Suriye'nin uçuş güvenliğine destek

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, hava araçlarının kötü hava şartlarında dahi piste inmesini kolaylaştıran aletli iniş sistemi (ILS) cihazı ile hava araçlarına yön ve mesafe bilgileri sağlayan DVOR/DME sisteminin, 17 Eylül'de Şam Havalimanı'na gönderildiğini bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2025 - 14:21 Güncelleme: 19.09.2025 - 14:21
        Türkiye'den Suriye'nin uçuş güvenliğine destek
        Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Suriye'nin başkenti Şam'da yer alan havalimanına sağlanan teknik destek kapsamında gerçekleştirilen sevkiyatlara ilişkin bilgi verdi.

        Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünce hazırlanan sevkiyat planı çerçevesinde, hava araçlarının güvenli iniş ve kalkışını sağlayan sistemlerin Şam Havalimanı'na ulaştırıldığını, altyapı kurulumunun ardından teknik montajın başlayacağını belirten Uraloğlu, şunları ifade etti:

        "Hava araçlarının piste inişini kolaylaştıran ILS cihazı ile hava araçlarına yön ve mesafe bilgilerini sağlayan DVOR/DME sistemi, 17 Eylül'de Şam Havalimanı'na gönderildi. Cihazlar, pilotların olumsuz hava şartlarında dahi piste güvenli ve doğru bir açıyla yaklaşmalarına imkan tanıyor. Sistemlerin kurulumu ve ayarlarının tamamlanmasıyla birlikte havalimanındaki hava trafiği daha emniyetli hale gelecek."

        "ASELSAN inşaat çalışmalarına başladı"

        Uraloğlu, Şam Havalimanı'na ayrıca birincil ve ikincil radar sistemi (PSR/SSR) ve yaklaşma kontrol sistemi (APP) kurulacağı bilgisini vererek şunları kaydetti:

        "Bu sistemler, uçakların havada izlenmesini sağlayarak hem kule hem de hava trafik kontrol merkezlerinin daha sağlıklı veriyle çalışmasını mümkün kılıyor. Radar ve kontrol sistemi kurulumunu üstlenen ASELSAN da inşaat çalışmalarına başladı. ASELSAN tarafından üretimi tamamlanan radar sistemlerine ait parçalar da önümüzdeki hafta sevk edilmeye başlanacak."

