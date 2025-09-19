Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Van haberleri: 2 öğretmen okulda bıçaklandı | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        2 öğretmen okulda bıçaklandı!

        Van'ın İpekyolu ilçesinde bulunan, Şehit Kemal Görgülü İlk ve Ortaokulu'nda meydana gelen bıçaklı saldırıda, biri ağır olmak üzere 2 öğretmen yaralandı. Öğretmenler hastaneye kaldırılırken, şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 19.09.2025 - 13:48 Güncelleme: 19.09.2025 - 13:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        2 öğretmen okulda bıçaklandı!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Van'da olay, sabah saat: 08.30 sıralarında, İpekyolu ilçesindeki Şehit Kemal Görgülü İlk ve Ortaokulu’nda yaşandı.

        SALDIRGAN BIÇAKLA OKULA GELDİ

        AA ve İHA'daki habere göre ilçedeki bir okulda görevli öğretmen olan R.A. ile aralarında husumet olan kişi, bıçakla okula geldi.

        BAŞKA ÖĞRETMENİ KARNINDAN BIÇAKLADI

        Husumetli olduğu öğretmenin isminin yazıldığı sınıfa giren bıçaklı kişi, sınıfta görevli Türkçe Öğretmeni E.Ş'yi karnından bıçakladı.

        ARAYA GİREN ÖĞRETMEN DE YARALANDI

        Saldırganı engellemeye çalışan öğretmen R.Y.İ'yi de elinden yaralayan kişi, öğretmenler tarafından yakalandı. İhbar üzerine okula gelen polis ekipleri bıçaklı kişiyi gözaltına aldı.

        SALDIRGAN TUTUKLANDI

        Yaralı 2 öğretmen ambulansla hastaneye kaldırılırken, endişeli anlar yaşayan öğrenciler evlerine gönderildi. Saldırgan, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #van
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Alev kapanı! Yangın yerleşim yerlerinde!
        Alev kapanı! Yangın yerleşim yerlerinde!
        Göbeklitepe'de insan heykeli bulundu
        Göbeklitepe'de insan heykeli bulundu
        İki yurt müdürü görevden alındı
        İki yurt müdürü görevden alındı
        Taliban kadın yazarların kitaplarını yasakladı
        Taliban kadın yazarların kitaplarını yasakladı
        Yaşıyor ama 7 yıldır 'ölü' görünüyor!
        Yaşıyor ama 7 yıldır 'ölü' görünüyor!
        Ali Koç'tan Mourinho'nun sözlerine yanıt!
        Ali Koç'tan Mourinho'nun sözlerine yanıt!
        Bisikletiyle ölüme uçtu! Aileden feci iddia!
        Bisikletiyle ölüme uçtu! Aileden feci iddia!
        Okyanus'tan ve Akdeniz'den Çankırı'ya! Otoparkta keşfedildi
        Okyanus'tan ve Akdeniz'den Çankırı'ya! Otoparkta keşfedildi
        Babaannesini tüple katletti!
        Babaannesini tüple katletti!
        Gazze'de ateşkes tasarısına ABD'den veto
        Gazze'de ateşkes tasarısına ABD'den veto
        ABD Senato tarihinde bir ilk
        ABD Senato tarihinde bir ilk
        Türkiye'de diyabet vakaları artıyor! Şeker tüketiminde dünya ortalamasının üstündeyiz
        Türkiye'de diyabet vakaları artıyor! Şeker tüketiminde dünya ortalamasının üstündeyiz
        Trump Londra Belediye Başkanına yüklendi
        Trump Londra Belediye Başkanına yüklendi
        'Kudüs bizim için önemli'
        'Kudüs bizim için önemli'
        "Avrupa'da cezayı böyle keserler!"
        "Avrupa'da cezayı böyle keserler!"
        Beşiktaş, Göztepe deplasmanında: İşte muhtemel 11'ler!
        Beşiktaş, Göztepe deplasmanında: İşte muhtemel 11'ler!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "Ekmeğimin peşindeyim"
        "Ekmeğimin peşindeyim"
        Çayın kültürden kültüre değişen yüzleri
        Çayın kültürden kültüre değişen yüzleri