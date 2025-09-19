Van'da olay, sabah saat: 08.30 sıralarında, İpekyolu ilçesindeki Şehit Kemal Görgülü İlk ve Ortaokulu’nda yaşandı.

SALDIRGAN BIÇAKLA OKULA GELDİ

AA ve İHA'daki habere göre ilçedeki bir okulda görevli öğretmen olan R.A. ile aralarında husumet olan kişi, bıçakla okula geldi.

BAŞKA ÖĞRETMENİ KARNINDAN BIÇAKLADI

Husumetli olduğu öğretmenin isminin yazıldığı sınıfa giren bıçaklı kişi, sınıfta görevli Türkçe Öğretmeni E.Ş'yi karnından bıçakladı.

ARAYA GİREN ÖĞRETMEN DE YARALANDI

Saldırganı engellemeye çalışan öğretmen R.Y.İ'yi de elinden yaralayan kişi, öğretmenler tarafından yakalandı. İhbar üzerine okula gelen polis ekipleri bıçaklı kişiyi gözaltına aldı.

SALDIRGAN TUTUKLANDI

Yaralı 2 öğretmen ambulansla hastaneye kaldırılırken, endişeli anlar yaşayan öğrenciler evlerine gönderildi. Saldırgan, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.