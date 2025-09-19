Hollanda'da Filistin bayrağı renkleri krize yol açtı

Hollandalı politikacı Esther Ouwehand, bütçe görüşmelerinin ikinci turunda Filistin'e destek olmak için giydiği Filistin bayrağından esinlenilen kıyafeti sebebiyle Temsilciler Meclisi Başkanı Martin Bosma tarafından salondan çıkarıldı.

Bosma, Ouwehand'in Filistin bayrağının renklerini taşıyan bluzunun milletvekillerinin tarafsız giyinmesi gerektiğine dair yazılı olmayan kuralı ihlal ettiğini söyledi. Daha sonra FVD lideri Lidewij de Vos da Ouwehand'in kıyafetine tepki gösterdi.

Ouwehand kıyafet değiştirmeyi reddetti ve Bosma'ya, eğer sorun görüyorsa kendisini salondan çıkarmasını söyledi. Bunun üzerine Ouwehand salondan çıkarıldı.

Kısa süre sonra önergeleri sunmak için salona geri dönen Ouwehand bu kez karpuz desenli kırmızı bir bluz giydi. Bu da Filistin halkıyla dayanışmanın bir sembolü sayılıyor, ancak Bosma bu kez herhangi bir itirazda bulunmadı.

"BU DESEN FİLİSTİNLİLERLE DAYANIŞMANIN SEMBOLÜ HALİNE GELDİ"

Sosyal medya hesabından da kıyafetine ilişkin açıklama yapan Ouwehand, bunun Filistin'e destek mesajı olduğunun altını çizdi.

"Prens Günü'nde karpuzun renklerini giyiyorum: Filistin halkıyla dayanışmanın sembolü. Kral ülkemize hitap ederken Gazze’de bir soykırım yaşanıyor. Çocuklar, aileler ve gazeteciler aç bırakılıyor ve öldürülüyor.Tüm gözler Gazze'nin üzerinde olmalı.