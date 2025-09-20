Alzheimer’a dikkat: Konuştuğun dili bile bir gün unutabilirsin! Bu belirtilere dikkat!

Dünya Alzheimer Günü, hastaların yaşam kalitesini artırmak ve toplumsal bilinç oluşturmak için bir kez daha hatırlatıyor: Hafıza değerli, farkındalık şart.

21 EYLÜL DÜNYA ALZHEİMER GÜNÜ

Her yıl 21 Eylül, tüm dünyada Alzheimer ve diğer demans türlerine dikkat çekmek amacıyla “Dünya Alzheimer Günü” olarak anılıyor. 1994 yılında Alzheimer’s Disease International (ADI) tarafından ilan edilen bu özel gün, toplumda farkındalık yaratmak, hastalıkla ilgili yanlış bilgileri düzeltmek ve hem hastaların hem de yakınlarının yaşadığı zorluklara dikkat çekmek için hayata geçirildi.

Alzheimer, yalnızca bireyin değil, ailesinin ve sosyal çevresinin yaşamını da derinden etkileyen bir hastalık. İleri yaşlarda daha sık görülse de, dünya genelinde artan yaşam süresiyle birlikte Alzheimer vakaları da hızla yükseliyor. Bu nedenle, Dünya Sağlık Örgütü Alzheimer’ı çağımızın en önemli sağlık sorunlarından biri olarak kabul ediyor.

Dünya Alzheimer Günü kapsamında birçok ülkede seminerler, yürüyüşler, bilgilendirme toplantıları ve kamu spotları düzenleniyor. Zamanla bu farkındalık çalışmaları yalnızca bir günle sınırlı kalmadı; tüm Eylül ayı “Dünya Alzheimer Farkındalık Ayı” olarak kutlanmaya başlandı.

Türkiye'de de Alzheimer Derneği ve çeşitli sağlık kuruluşları, 21 Eylül'de etkinlikler düzenleyerek hem hastalığın erken teşhisinin önemini vurguluyor hem de hasta yakınlarına yönelik destek programları sunuyor. Unutmanın hastalık olduğu bu özel günde mesaj açık: "Alzheimer'ı tanı, fark et, destek ol." ALZHEIMER HASTALIĞINDA YAYGIN GÖRÜLEN BELİRTİLER Alzheimer, günlük yaşamı etkileyen ve hafızayı ciddi şekilde zayıflatan bir nörolojik hastalıktır. Hastalık genellikle yakın zamana ait hatıraların kaybolması, konuşma güçlükleri, eşyaların yerini hatırlayamama ve yön bulma sorunlarıyla kendini gösterir. İşte Alzheimer hastalığında sıkça görülen belirtiler: YAKIN ZAMANA AİT HATIRALARI VE KONUŞMALARI UNUTMA Alzheimer'ın en erken belirtilerinden biri, yeni öğrenilen bilgileri ve yakın zamanda gerçekleşen olayları hatırlamakta zorlanmaktır. Kısa süre önce yapılan konuşmalar veya randevular unutulabilir. Bu durum sosyal ilişkileri ve günlük yaşamı olumsuz etkiler. BIRAKILAN EŞYALARIN YERİNİ HATIRLAYAMAMA Hastalar eşyalarını alışılmadık yerlere koyabilir ve sonra hatırlayamazlar. Anahtar, cüzdan veya gözlük gibi sık kullanılan eşyaların kaybolması sık karşılaşılan bir durumdur. Bu yalnızca unutkanlık değil, düşünce süreçlerinde de bozulmayı yansıtır.

KONUŞURKEN DOĞRU KELİMEYİ SEÇEMEME Dil ve iletişim yeteneğinde zorluklar ortaya çıkar. Basit kelimeler unutulabilir, cümleler tekrar eden ifadelerle dolabilir ve konuşma akıcılığı bozulabilir. Bu durum Alzheimer teşhisi için önemli bir ipucu olabilir. YER VE EŞYA İSİMLERİNİ UNUTMA Tanıdık yerlerin veya günlük eşyaların isimleri unutulabilir. Örneğin buzdolabı yerine "soğuk yer" veya saat yerine "zaman gösteren şey" gibi dolaylı ifadeler kullanılabilir. Bu, anlamsal bellekteki zayıflığın göstergesidir. TARİHLERİ HATIRLAYAMAMA VE KAYBOLMA Zaman ve mekan oryantasyonunda bozulmalar görülür. Kişi hangi gün, ay veya yılda olduğunu hatırlamayabilir ve daha önce defalarca gittiği yerlerde bile kaybolabilir. Bu belirtiler hastalığın ilerleyen evrelerinde belirginleşir. YENİ ÖĞRENİLEN BİLGİLERİ HATIRLAMADA GÜÇLÜK Alzheimer'ın erken evrelerinde yeni bilgileri öğrenme ve akılda tutma yeteneği zayıflar. Kitap okuma, film izleme veya yeni tanışılan kişilerin isimlerini hatırlama gibi günlük öğrenme süreçleri zorlaşır. GÜNLÜK GÖREVLERİ YERİNE GETİRMEDE ZORLUK Hastalık ilerledikçe yemek pişirme, giyinme, fatura ödeme veya kişisel hijyen gibi günlük rutinler zorlaşır. Görevlerin sırasını karıştırma veya tamamlayamama sık görülür.