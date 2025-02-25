Nedenini bilmediğiniz ağrılar, vücudunuzun farklı bölgelerinde gözle görülür değişiklikler ve çok daha ciddi belirtiler ile karşı karşıya kalıyorsanız, kemik erimesi riskini göz ardı etmeyin. İşte kemik erimesi ile ilgili merak ettikleriniz...

KEMİK ERİMESİ (OSTEOPOROZ) NEDİR?

Osteoporoz, kemiklerdeki mineral yoğunluğunun azalması sonucu kemik kütle ve yapısının değiştiği, kemiklerin zayıflayarak kırılgan hale geldiği kemik hastalığıdır. Kemikler, güçlü kollajen liflerle birbirine bağlanan, esas olarak kalsiyum tuzları olmak üzere minerallerden oluşan yapılardır. Kemik yapısının bozulması ile vücut sürekli olarak kemik dokusunu emer ve değiştirir.

REKLAM

KEMİK ERİMESİ NEDEN OLUR?

Osteoporoz (kemik erimesi), kemik kütlesinin bozulması sonucu kemiklerin kırılgan hale gelmesiyle meydana gelir. Kemiklerde meydana gelen bu bozukluğa neden olan durumların başında kalsiyum eksikliği gelir. Kalsiyum tuzları ve minerallerden oluşan kemikler, vücutta kalsiyum eksikliği olduğunda kırılmaya başlar. Kalsiyum eksikliğinin yanında cinsiyet, yaşlılık, genetik, sigara, hareketsizlik, menopoz, kronik hastalıklar, hormon seviyeleri ve kullanılan bazı ilaçlar da kemik erimesine yol açar.

Halk arasında kemik erimesi ismiyle bilinen osteoporoza neden olan durumlar şunlardır:

- Kalsiyum düşüklüğü ve D vitamini eksikliği

- Cinsiyet (Kadınlarda sık görülür)

- Yaşlılık

- Genetik

- Sigara-alkol tüketimi

- Hareketsizlik

- Menopoz

- Kronik hastalıklar

- Hormon seviyeleri

- Kullanılan bazı ilaçlar

- Yeme bozukluğu (Anoreksiya nervoza)

- Kanser

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN KEMİK ERİMESİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

1. BOY KISALMASI

Omurga kemiklerindeki kırıklar veya kemik yoğunluğunun azalması ile oluşan kemiklerdeki sıkışmalar nedeniyle kişinin boyu zamanla kısalabilir. Özellikle birden fazla omurga kırığı olan kişilerde belirgin boy kısalması görülebilir.

2. KAMBURLUK VE DURUŞ DEĞİŞİKLİĞİ

Kifoz olarak bilenen kamburluk, kemik erimesinin belirtilerindendir. Bunun nedeni, osteoporoz hastalığının omurga kemiklerini zayıflatması sonucu omurga eğriliğine yol açmasıdır. Omurgada zayıflık meydana geldiğinde kişinin duruşu değişir ve kambur bir görüntü oluşur.

REKLAM

3. KOLAY KIRILAN KEMİKLER

Kemik erimesi olan kişilerde kemiklerin dayanıklılığı azalır ve daha kolay kırılabilir hale gelir. Bilek, kalça ve omurga kemiklerinde kırıklar, kemik erimesi varlığında sık görülen durumlardır.