218 ev boşaltıldı! 582 kişi tahliye edildi! Muğla ve Antalya alev alev!

Muğla’da, önceki gün 8 ayrı yerde çıkan yangınlardan 6’sı büyümeden kontrol altına alınırken, 2 bölgede ise söndürme çalışmaları devam ediyor.

Köyceğiz Akköprü ve Milas Kıyıkışlacık yangınları ile mücadele gece boyunca karadan devam ediyor.

218 EV BOŞALTILDI, 582 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Yüzlerce personel ve araçla alevlerin önüne geçilmeye çalışılıyor. Yangın söndürme ekipleri karadan alevlerin kontrol altına alınması için yoğun çaba sarf ediyor.

Gecenin karanlığında alevlerin içindeki cansiperane mücadele ile yangının kontrol alınması için çaba sarf ediliyor. Yangında şu ana kadar 218 ev boşaltılırken, 582 vatandaşın güvenli bölgeye naklinin sağlandığı öğrenildi.

"ALEVLERLE MÜCADELEMİZ DEVAM EDİYOR"

Muğla Valisi İdris Akbıyık, "Köyceğiz Akköprü, Sazak ve Pınar mahallelerimizde ve Milas Kıyıkışlacık mahallemizde meydana gelen ve şiddetli rüzgarın etkisiyle devam eden orman yangınları ile mücadelede ilk 24 saati geride bıraktık.

Ormanın Kahramanları yeşil vatanımızı korumak için gece gündüz demeden cansiperane şekilde aralıksız yangınla mücadele etmektedir. Milas Kıyıkışlacık yangınına 22 Arazöz ve Su Tankeri, 24 Araç, 4 iş makinesi ve 144 personel karadan, 2 Uçak, 3 Helikopter olmak üzere 5 hava aracı gündüz saatlerinde yangına müdahale etmiştir" dedi.