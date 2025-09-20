Fenerbahçe kongresinde ilk gün sona erdi!

Fenerbahçe'de iki gün sürecek Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nın ilk günü sona erdi.

Fenerbahçe Spor Kulübü'nde olağan seçimli genel kurul toplantısı, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleşti.

Kongre üyelerinin tribünde yerlerini almasının ardından Fenerbahçe Spor Kulübü Hukuktan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Fethi Pekin toplantıyı başlattı.

Katılımcılara konuşma yapan Pekin, "Burada bir seçim yapmak için değil, Fenerbahçe’nin kaderine yön vermek için toplandık. Yalnızca sandığa oy atmak için değil bu kulübün onurunu ve geleceğini sahiplenmek için bir aradayız. Fenerbahçe yıllardır sadece sahada değil masalarda da mücadele etmek zorunda bırakıldı. Haksızlıklarla, kumpaslarla, masa başı oyunlarıyla yıpratılmak istendi. Herkes şunu çok iyi bilsin Fenerbahçe ne boyun eğer ne geri adım atar. Bu kulüp asla teslim olmaz. Fenerbahçe dimdik ayaktadır ve dimdik ayakta kalacaktır. Burada vereceğimiz kararlar yalnızca önümüzdeki yılları değil, evlatlarımıza bırakacağımız mirası belirleyecektir. Bizim omuzlarımızda 118 yıllık onurun yükü vardır. Artık kimse bu kulübü hafife alamaz. Artık kimse Fenerbahçe’nin iradesini çiğneyemez. Artık kimse milyonların emeğini, sevgisini ve hayallerini yok sayamaz. Bu yalnızca bir yönetim değişikliği değil, irade mücadelesidir. Fenerbahçe’nin sahipsiz olmadığını asla olmayacağını haykırma günüdür. Buradan çıkacak karar yalnızca yönetim listelerini değil, Fenerbahçe’nin dünyaya vereceği günü de belirleyecek. Bölmeye çalışanlar kaybedecek, Fenerbahçe kazanacak. Bugün buradan tek bir ses yükselmelidir; birlik ve zafer" ifadelerini kullandı.

Protokol tribünü önünde laf atışmaları nedeniyle başlayan kavgada, güvenlik güçleri de bu alana geldi. Daha sonra Mosturoğlu ve Yönetim Kurulundan birkaç ismin kongre üyelerini sakinleştirmesiyle yeniden konuşmalara geçildi.

Toplantının ilk gününde yönetim kurulu faaliyet raporu ve denetim kurulu raporu okunacak. Mevcut yönetim kurulu başkanı ve üyelerinin 01.03.2024 - 31.05.2024 mali dönem ve 01.06.2024 - 31.05.2025 mali dönem arasındaki faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi görüşülecek. 01.03.2024 - 31.05.2024 mali dönem ve 01.06.2024 - 31.05.2025 mali dönem arasındaki faaliyetlerinden dolayı Denetim Kurulu'nun ibra edilmesinin her bir dönem bakımından ayrı ayrı genel kurul üyelerinin oylarına sunulacak.

Genel kurulda iki başkan adayı Sadettin Saran ve Ali Koç böyle tokalaştı

ALİ KOÇ VE YÖNETİMİ İBRA EDİLDİ

Başkan Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleri ile ile denetleme kurulunun ibra edilmesi üyelerin oylarına sunuldu. Fenerbahçe'de başkan Ali Koç ve yönetimi mali ve idari yönden ibra edildi.

3 MADDE REDDEDİLDİ

Fenerbahçe Kulübünde gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurulda yönetimin, taşınmazlar üzerinde faaliyet konusunda yetki istediği gündemin 11, 12 ve 13. maddeleri oy çokluğuyla reddedildi.

Chobani Stadı'nda yapılan genel kurulda yapılan oylama öncesinde Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Hulusi Belgü, maddelerin içeriğiyle ilgili kongre üyelerine bilgi verdi.

Gündemin 11, 12 ve 13. maddeleri hakkında kamuoyuna yansıyan görüşlere değinen Belgü, maddelerin özünü aktarmak istediğini belirtti.

Kulübün taşınmazları ve bu taşınmazlar üzerinde faaliyetleri konusunda görev süresi sağlanması yetki istendiğini belirten Belgü, şunları söyledi:

"Bunlar kulübün daha hızlı hareket etmesini sağlayan yetkiler. 2024'te yapılan kongrede yönetime bu yetki verilmişti. Ancak bugün seçimli kongre olması nedeniyle tekrar gündeme getirip onaylarınızı rica ediyoruz. Bu yetkiler yeni değildir. Önceki başkanımız döneminde de defalarca benzer içerikte yetkiler verilmiştir. Yarın seçim olduktan sonra kimin başkan olacağına sizler onay vereceksiniz ama yönetim kurulunun bu yetkilere ihtiyacı var. Fenerbahçe'nin önünü açmak, yatırımlarına hız katmak ve ticari gücünü artırmak için bu yetkiler gereklidir. Bu yetkiler üyelerimizin haklarını ortadan kaldırmaz."

ALİ KOÇ: BU MADDELER BUGÜN EKLENMİŞ BİR ŞEY DEĞİL, 2013'TEN BERİ YER ALMIŞTIR

Oylama sonuçlarının birbirlerine yakın olduğunu belirten başkan Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleri, yeniden sayım yapılmasını talep etti.

Kongre Divan Başkanı Şekip Mosturoğlu, oylamanın yeniden sayılması kararını verdi.

Bu sırada kürsüye gelen Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, bu maddelerin 2013 yılından bu yana yapılan her genel kurulda yer aldığının altını çizdi.

Yönetimlerin elini rahatlatacak ve daha rahat karar alması için geliştirilmiş maddeler olduğunu dile getiren Koç, "Bu maddeler bugün eklenmiş bir şey değil, 2013'ten beri yer almıştır. Şekip başkana da söz verelim, zira kendisi Aziz başkanın yönetimlerinde hukukun başındaydı. Bu maddeler bütün genel kurullarda yer almaktadır." açıklamasını yaptı.

Ali Koç'un ardından konuşan Kongre Divan Başkanı Şekip Mosturoğlu, "Bir seçim arifesindeyiz. Bu maddenin seçimlerle alakası yoktur. Kulüp yönetiminin işleyişiyle ilgilidir. Sadettin bey de seçilirse, buna ihtiyaç duyacaktır." ifadelerini kullandı.

AZİZ YILDIRIM OLUMSUZ GÖRÜŞ BİLDİRMİŞTİ

Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, genel kurul öncesinde yaptığı yazılı açıklamada kulübün taşınmazları ve bu taşınmazlar üzerindeki faaliyetleri içeren 11, 12 ve 13. maddelerin kabul edilmemesi yönünde görüş bildirmişti.

Genel kurul üyelerinin oylarına sunulan maddeler şunlar:

11. madde: Kulübün amacı doğrultusunda taşınmaz satılması/satın alınması, kulübün mülkiyetine veya kullanma hakkına sahip olduğu taşınmazların üçüncü kişilere kiraya verilmesi, tahsisi, bu taşınmazlarla ilgili işletme ve ortaklık sözleşmesi yapılması, bu taşınmaz malların üzerinde ayni veya şahsi haklar ve yükümlülüklerin tesisi ve ilgili mevzuatın izin verdiği diğer konularda yeni oluşacak yönetim kuruluna görev süresinin sonuna kadar yetki verilmesi.

12. madde: Kulübün mülkiyetinde veya kulübün kullanım hakkına sahip olduğu taşınmazlar üzerinde veya uzun süreli kiralama veya irtifak hakkı tesisi vb. suretlerle kulübe tahsis edilmiş arsa veya arazi üzerinde yapılacak yatırım ve tesisler için yeni oluşacak yönetim kuruluna görev süresinin sonuna kadar yetki verilmesi.

13. madde: Yurt içi ve yurt dışında ticari işletme, şirket, kooperatif, dernek, vakıflar kurmak veya kurulmuş ticari işletme, şirket, kooperatif, dernek, vakıflara katılmak ve bunlardan ayrılmak, pay almak ve satmak, kulübün kurduğu veya ortağı olduğu şirketlere ait hisselerin, yasaların öngördüğü şekil ve şartlar dahilinde halka arz veya diğer bir surette değerlendirilmesi, hisselerinin satışı ve/veya geri alınması, şirketlerin türünün değiştirilmesi, tasfiyesi gibi konularda yeni oluşacak yönetim kuruluna görev süresinin sonuna kadar yetki verilmesi.

Bu arada bu maddelerle ilgili oylama sırasında üyeler arasında gerginlik yaşandı.

🟡🔵 Fenerbahçe kongresinde 11, 12 ve 13. maddeler oy çokluğuyla reddedildi. ❌ pic.twitter.com/9RZgGY1Htk — HT Spor (@HTSpor) September 20, 2025

BAŞKAN PAZAR GÜNÜ BELLİ OLACAK

İki gün sürecek genel kurulda başkanlık seçimi için oy verme işlemi, 21 Eylül Pazar günü yapılacak.

Oy verme işlemi 10.00-17.00 saatlerinde 50 sandıkta gerçekleştirilecek.

Sandıklar oy verme işlemi bittikten sonra toplu olarak açılacak ve genel kurul divan başkanının öncülüğünde oylar sayılacak. Günün sonunda genel kurul divan başkanı, sarı-lacivertli kulübün başkanını açıklayacak.