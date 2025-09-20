Habertürk
        Rusya'dan Ukrayna'ya hava saldırısı

        Rusya'dan Ukrayna'ya hava saldırısı

        Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna'ya 4 füze ve yaklaşık 580 insansız hava aracı (İHA) ile saldırı düzenlediğini duyurdu. Saldırı sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi yaralandı.

        Giriş: 20.09.2025 - 20:04 Güncelleme: 20.09.2025 - 20:08
        Rusya'dan Ukrayna'ya hava saldırısı
        Rus ordusunun Ukrayna'ya düzenlediği hava saldırısında 3 kişinin öldüğü ve 26 kişinin yaralandığı bildirildi.

        Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Telegram hesabından yaptığı paylaşımında, Rusların bu gece ülkesinin farklı bölgelerine hava saldırıları düzenlediğini belirtti.

        Rus ordusunun, balistik ve seyir tipi toplam 40 füze ve yaklaşık 580 insansız hava aracı fırlattığını kaydeden Zelenskiy, "Ukrayna, tüm gece boyunca Rusya tarafından yoğun bir saldırı altında kaldı." ifadesini kullandı.

        Zelenskiy, Rusların bu saldırılarda Dnipropetrovsk, Mikolayiv, Çernigiv, Zaporijya, Poltava, Odessa, Kiev, Sumi ve Harkiv bölgelerindeki sivil altyapısını hedef aldığını ifade etti.

        Dnipro'da yüksek katlı bir binaya misket başlıklı bir füzenin doğrudan isabet ettiği saldırıda 3 kişinin öldüğünü ve onlarca kişinin yaralandığını belirten Zelenskiy, Rusya'ya yönelik uluslararası baskının arttırılması gerektiğini vurguladı.

        Öte yandan Ukrayna'nın Dnipropetrovsk Bölgesi Askeri İdaresi Başkanı Sergiy Lisak da Telegram'dan yaptığı açıklamada, Rusya'nın Dnipro'ya düzenlediği hava saldırısında 26 kişinin yaralandığını kaydetti.

