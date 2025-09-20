İstanbul'da kan donduran cinayet, saat 00.00 sıralarında Beyoğlu Yenişehir Mahallesi Avşar Sokak'ta meydana geldi.

Taksici Ali Sancar (53), ticari aracına aldığı müşteri tarafından silahlı saldırıya uğradı.

SİLAHLA BAŞINDAN VURDU

DHA'daki habere göre başından vurulan Sancar ağır yaralanırken, saldırgan kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Sağlık ekipleri ağır yaralı Sancar'a ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı. Burada tedaviye alınan Ali Sancar yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

TÜM PARASINI GASP ETTİ

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, Sancar'ın üzerinde bulunan tüm parasının gasp edildiğini tespit etti. Saldırganın kimliğinin belirlenip, yakalanmasına ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

"MESLEKTAŞLARIMIZI TOPRAĞA VERMEKTEN BIKTIK"

Olayla ilgili konuşan İstanbul Taksi Şoförleri Derneği Başkan Vekili Eyüp Berk, "Çok üzgünüz, bugün hiç tasvip etmediğimiz, yıllardır da büyük mücadelesini verdiğimiz bir konu, yine bir meslektaşımızı kaybettik. Çok üzgünüz, kendisine rahmet, ailesine başsağlığı, geride kalanlara sabır diliyorum. Çok zor durumdayız, meslek gün geçtikçe içinden çıkılmaz bir hal almaya başladı. Geçen gün bir kardeşimizi kaybettik, bugün bize haber geldi, 16 yaşında bir çocuk yine bir meslektaşımıza bıçakla arkadan saldırdı.