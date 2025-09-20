Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa TAKSİCİ CİNAYETİ | 53 yaşında ekmeğini kovalıyordu Gasp edilen taksici öldürüldü | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        53 yaşında ekmeğini kovalıyordu... Gasp edilen taksici öldürüldü!

        İstanbul, bir taksici cinayetine daha tanık oldu. Beyoğlu'nda, 53 yaşındaki taksici Ali Sancar, aracına aldığı müşterisi tarafından gasp edildikten sonra silahlı saldırıya uğradı. Başından vurulan ve ağır yaralanan Sancar, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.09.2025 - 08:55 Güncelleme: 20.09.2025 - 09:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        53 yaşında ekmeğini kovalıyordu... Gasp edilen taksici öldürüldü!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İstanbul'da kan donduran cinayet, saat 00.00 sıralarında Beyoğlu Yenişehir Mahallesi Avşar Sokak'ta meydana geldi.

        Taksici Ali Sancar (53), ticari aracına aldığı müşteri tarafından silahlı saldırıya uğradı.

        SİLAHLA BAŞINDAN VURDU

        DHA'daki habere göre başından vurulan Sancar ağır yaralanırken, saldırgan kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        Sağlık ekipleri ağır yaralı Sancar'a ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı. Burada tedaviye alınan Ali Sancar yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        TÜM PARASINI GASP ETTİ

        Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, Sancar'ın üzerinde bulunan tüm parasının gasp edildiğini tespit etti. Saldırganın kimliğinin belirlenip, yakalanmasına ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

        "MESLEKTAŞLARIMIZI TOPRAĞA VERMEKTEN BIKTIK"

        Olayla ilgili konuşan İstanbul Taksi Şoförleri Derneği Başkan Vekili Eyüp Berk, "Çok üzgünüz, bugün hiç tasvip etmediğimiz, yıllardır da büyük mücadelesini verdiğimiz bir konu, yine bir meslektaşımızı kaybettik. Çok üzgünüz, kendisine rahmet, ailesine başsağlığı, geride kalanlara sabır diliyorum. Çok zor durumdayız, meslek gün geçtikçe içinden çıkılmaz bir hal almaya başladı. Geçen gün bir kardeşimizi kaybettik, bugün bize haber geldi, 16 yaşında bir çocuk yine bir meslektaşımıza bıçakla arkadan saldırdı.

        Akşamüstü de Ali abimizin cansız bedeniyle karşılaştık. Bizler birer birer meslektaşlarımızı toprağa vermekten bıktık. Artık ailelerimiz bizlere baskı kurmaya başladılar, bu ölüm haberleri çoğaldıkça. 'Bu mesleği bırak, artık yapma' diyorlar. Çocuklarımız evden çıktığımızda eve sağ salim varabilecek miyiz diye gözümüzün içine bakıyor. Eşimiz günde 10 sefer bizi arayıp durumumuzu soruyor, anne babamız bizi dualarla uğurlamaya başladılar. Gün geçtikçe korkmaya başladık çünkü arabaya aldığımız kişilerin neci olduğunu bilmiyoruz. Yolcu el ettiğinde 'Alalım mı, almayalım mı?' diye düşünüyoruz. Arabaya binen insanın merhabasını, günaydınını unuttuk. Aklımızda tek bir soru var; kapı açıldığı zaman 'Acaba bu adam bana saldırır mı, saldırmaz mı?' diye düşünüyoruz. Gerçekten çok üzgünüz, bu akşam da buradayız. Ali abiye de tekrar Allah rahmet eylesin, bütün meslektaşlarımızın başı sağ olsun" dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #taksici cinayeti
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        218 ev boşaltıldı! 582 kişi tahliye edildi! Muğla ve Antalya alev alev!
        218 ev boşaltıldı! 582 kişi tahliye edildi! Muğla ve Antalya alev alev!
        3 bölgede sağanak var! İllerimizde hava durumu
        3 bölgede sağanak var! İllerimizde hava durumu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan 25 Eylül'de ABD'yi ziyaret edecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan 25 Eylül'de ABD'yi ziyaret edecek
        HT Spor'da ayın oyuncusu Eren Elmalı!
        HT Spor'da ayın oyuncusu Eren Elmalı!
        Üsküdar'da yolcu teknesi ile yük gemisi çarpıştı
        Üsküdar'da yolcu teknesi ile yük gemisi çarpıştı
        Beşiktaş İzmir'de kayıp!
        Beşiktaş İzmir'de kayıp!
        "Nükleer kapasitemiz anlaşma kapsamında kullanılabilir"
        "Nükleer kapasitemiz anlaşma kapsamında kullanılabilir"
        "Ağır ve beklenmeyen bir mağlubiyet"
        "Ağır ve beklenmeyen bir mağlubiyet"
        "Teknolojide ve savunma sanayiinde farklı ivme yakalamış durumdayız"
        "Teknolojide ve savunma sanayiinde farklı ivme yakalamış durumdayız"
        Konuştuğun dili bile bir gün unutabilirsin!
        Konuştuğun dili bile bir gün unutabilirsin!
        Çin'den TikTok'un ABD'li ortaklara devrine yeşil ışık
        Çin'den TikTok'un ABD'li ortaklara devrine yeşil ışık
        Pantolonlar uçuşa geçti!
        Pantolonlar uçuşa geçti!
        Rus savaş uçakları Estonya hava sahasına girdi
        Rus savaş uçakları Estonya hava sahasına girdi
        Kolesterolü düzenliyor, kanser riskini azaltıyor
        Kolesterolü düzenliyor, kanser riskini azaltıyor
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Türkiye Varlık Fonu dünyada ilk 10 arasında
        Türkiye Varlık Fonu dünyada ilk 10 arasında
        Ali Koç'tan Mourinho'nun sözlerine yanıt!
        Ali Koç'tan Mourinho'nun sözlerine yanıt!
        Türkiye'de diyabet vakaları artıyor! Şeker tüketiminde dünya ortalamasının üstündeyiz
        Türkiye'de diyabet vakaları artıyor! Şeker tüketiminde dünya ortalamasının üstündeyiz
        "Ekmeğimin peşindeyim"
        "Ekmeğimin peşindeyim"