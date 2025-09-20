Habertürk
        Sancaktepe'de özel hastanede erken doğum iddiası üzerine soruşturma başlatıldı

        Sancaktepe'de özel hastanede erken doğum iddiası üzerine soruşturma başlatıldı

        İstanbul Sancaktepe'de özel bir hastanede görev yapan kadın doğum uzmanı Dr. P. Ç. hakkında, hastalardan habersiz şekilde muayene esnasında ilaç kullanarak erken doğuma sebep olduğu gerekçesiyle soruşturma başlatıldı. İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner, İstanbul ili Sancaktepe ilçesinde faaliyet gösteren özel bir hastanede, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. P.Ç. tarafından, henüz doğumu başlamamış annelere bilgileri ve onayları dışında ilaç verilmek suretiyle doğum yaptırıldığı iddia edilmiştir. Özellikle 'Cytotec' isimli ilacın vajinal yoldan uygulanarak erken doğuma sebebiyet verildiği yönündeki bu iddialar üzerine, Müdürlüğümüzce derhal inceleme ve soruşturma başlatılmıştır" dedi

        Giriş: 20.09.2025 - 21:16 Güncelleme: 20.09.2025 - 21:40
        Erken doğum iddialarına soruşturma
        İstanbul Sancaktepe'de özel bir hastanede, Eylül 2025 tarihinde İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'ne iletilen şikayet üzerine; iddiaya göre 2015-2025 yılları arasında aynı hastanede yaklaşık 8 bin doğum gerçekleşti. Bu doğumların önemli bir kısmının 32, 34 ve 36'ncı haftalarda, yani erken dönemde yapıldığı ileri sürüldü. Normal şartlarda 40 hafta sürmesi gereken gebeliklerin bazılarının erken doğumla sonuçlandığı, bu bebeklerin bir bölümünün yoğun bakıma alındığı ve bazılarında kalıcı sağlık sorunları geliştiği iddia edildi.

        DOKTOR HASTADAN GİZLİ İLAÇ KULLANDI

        Özellikle muayene sırasında bazı hastaların bilgisi dışında vajinal yoldan 'Cytotec' isimli ilacın uygulandığı ileri sürüldü. Söz konusu ilacın sancı başlatarak kısa sürede doğuma sebep olduğu, ancak yalnızca süresi dolmuş gebeliklerde veya doğum sonrası kullanılabileceği, erken doğumlarda ise hem anne hem bebek açısından ciddi riskler taşıdığı ifade edildi.

        SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

        İhbar üzerine İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Hastane ile ilgili inceleme başlatılırken, Dr. P. Ç. hakkında gerekli işlemlerin başlatıldığı öğrenildi.

        İdari soruşturma devam ederken aynı zamanda İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından suç duyurusunda bulundu.

        KADIN DOĞUM SERVİSİ SÜRESİZ KAPATILDI

        Konu ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner, "İstanbul ili Sancaktepe ilçesinde faaliyet gösteren özel bir hastanede, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. P.Ç. tarafından, henüz doğumu başlamamış annelere bilgileri ve onayları dışında ilaç verilmek suretiyle doğum yaptırıldığı iddia edilmiştir. Özellikle 'Cytotec' isimli ilacın vajinal yoldan uygulanarak erken doğuma sebebiyet verildiği yönündeki bu iddialar üzerine, Müdürlüğümüzce derhal inceleme ve soruşturma başlatılmıştır.

        Bu kapsamda, 03.09.2025 ve 16.09.2025 tarihlerinde İl Sağlık Müdürlüğümüz denetim ekipleri ve uzman hekimlerin katılımıyla anılan hastanede olağan dışı denetimler gerçekleştirilmiş, konuya ilişkin araştırma yapılmıştır. Hastane personeli ile yapılan görüşmeler ve temin edilen evrakların değerlendirilmesi sonucunda, iddialarla ilgili hem adli hem de idari soruşturma başlatılmıştır.

        Tüm bu süreç içinde olası olumsuzlukların önüne geçmek için, ilgili hastanenin Kadın Hastalıkları ve Doğum branşında hasta kabulü 19.09.2025 tarihi itibarıyla durdurulmuş; kadın doğum polikliniği, kadın doğum servisi ve doğumhanesinin hizmetleri askıya alınmıştır.

        Kamu sağlığını ve hasta güvenliğini korumak amacıyla, ilgili hekim hakkında gerekli işlemler başlatılmış; ayrıca İstanbul İl Sağlık Müdürlüğümüz aracılığıyla Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştur. Konu hassasiyetle takip edilmekte olup gelişmeler kamuoyunun bilgisine sunulacaktır" ifadelerine yer verdi.

