Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam "Buzdolabı olduğu halde kullanıyoruz" Artvin'de yer altındaki buzhane!

        Artvin'in yer altındaki 'buzhane'lerinde yiyecek içecek saklama geleneği sürüyor

        Artvin'de yöre halkının 'buzhane' adını verdiği kayalarla çevrili yer altı mağaraları, yılın her mevsimi yiyecek ve içeceklerin saklanması için kullanılıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.09.2025 - 12:28 Güncelleme: 20.09.2025 - 12:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Artvin'de yer altındaki buzhane!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kent merkezine bağlı Ortaköy'ün 1600 rakımlı Çalışkanlar mezrasında yaşayanlar, yiyecek ve içeceklerini ne zaman yapıldığı kesin olarak bilinmeyen ve adeta doğal buzdolabı görevini üstlenen 40'a yakın mağarada saklıyor.

        Her mevsim serin olması nedeniyle buzhane adı verilen mağaralar, birbirlerine olan yakınlığı ve giriş kısımlarına sonradan yapılan kapılarıyla dikkati çekiyor.

        Peynir, kaymak, yoğurt, et, yağ, patates gibi yiyeceklerini mağaralarda saklayan köy halkı, yazın ise soğuması için sularını koyuyor.

        "BUZDOLABI OLDUĞU HALDE YİNE KULLANIYORUZ"

        Mezra sakinlerinden 85 yaşındaki Ali Üstün, buzhane adını verdikleri mağaraların yapılış tarihini net olarak kimsenin bilmediğini söyledi.

        REKLAM

        Evinin yakınındaki mağarayı sürekli kullandığını dile getiren Üstün, "Vatandaşlar evdeki yiyeceklerini buraya koyuyor, kışlıklarını burada saklıyor. Benim de evimin yanında buzhanem var, ben de kullanıyorum. Evimizde buzdolabı olduğu halde yine kullanıyoruz. Ben çocuktum, bunlar vardı. Bu buzhaneleri dedem ve babam kullanmış, ben de kullandım. Şimdi çocuklarım kullanmaya devam ediyor" diye konuştu.

        Şenlik Uğur ise mağaraların kendilerine miras olarak kaldığını, bunları sonraki nesillere de bırakmak istediklerini ifade etti. Mağaraların buzdolabından daha serin olduğunu anlatan Uğur, şöyle devam etti:

        "Buraya buzhane diyoruz. Yoğurdumuzu, süzme peynirimizi, tereyağımızı, patatesimizi koyarız. Burası buzdolabından daha iyi. Doğal, kendiliğinden oluşan buzdolabı. Burada hiçbir yiyeceğimiz zayi olmaz. Acılık, tatsızlık olmaz. Her şey orijinali gibi doğal kalır. Buraları atalarımız ve dedelerimiz kullanmış."

        Mağaraların yaklaşık 3 ila 4 metrekarelik büyüklüğe sahip olduğunu anlatan İsmail Dalkılıç da "Yediğimiz gıdalar bozulmuyor. Her şeyiyle doğal. Burası ürünleriniz bozulmasın, tazeliğini korusun diye kullanılan bir yer. Buzdolabının alternatifi ama buzdolabı tabi daha kullanışlı" diye konuştu.

        "HERKES ŞAŞIRARAK ÇOK BEĞENİYOR"

        Sedat Şükrüoğlu ise asırlar önce yapıldığına inandıkları mağaraları kendilerinin de kullanmaya devam ettiğini söyledi.

        Mezra dışından gelen insanların mağaraları çok beğendiğini dile getiren Şükrüoğlu, "Sakladığımız meyve ve sebzeler bir ay boyunca bozulmadan duruyor. Kullanıyoruz, kullanmaya devam edeceğiz. Diğer köylerden ve il dışından gelen misafirlerimize gösteriyoruz. İçerideki sebzelerden ikram ediyoruz. Herkes şaşırarak çok beğeniyor" ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #yeraltındaki buzhane
        #ARTVİN
        #yiyecek içecek saklama
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Metrekareye 150 kg yağış düştü! İki kentte sel ve heyelan!
        Metrekareye 150 kg yağış düştü! İki kentte sel ve heyelan!
        53 yaşında ekmeğini kovalıyordu... Gasp edilen taksici öldürüldü!
        53 yaşında ekmeğini kovalıyordu... Gasp edilen taksici öldürüldü!
        Fenerbahçe'de kongre zamanı!
        Fenerbahçe'de kongre zamanı!
        218 ev boşaltıldı! 582 kişi tahliye edildi! Muğla ve Antalya alev alev!
        218 ev boşaltıldı! 582 kişi tahliye edildi! Muğla ve Antalya alev alev!
        Günlük yaşamdaki bu değişiklikler Alzheimer habercisi olabilir
        Günlük yaşamdaki bu değişiklikler Alzheimer habercisi olabilir
        3 bölgede sağanak var! İllerimizde hava durumu
        3 bölgede sağanak var! İllerimizde hava durumu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan 25 Eylül'de ABD'yi ziyaret edecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan 25 Eylül'de ABD'yi ziyaret edecek
        HT Spor'da ayın oyuncusu Eren Elmalı!
        HT Spor'da ayın oyuncusu Eren Elmalı!
        Üsküdar'da yolcu teknesi ile yük gemisi çarpıştı
        Üsküdar'da yolcu teknesi ile yük gemisi çarpıştı
        Beşiktaş İzmir'de kayıp!
        Beşiktaş İzmir'de kayıp!
        First Lady komplo teorileri
        First Lady komplo teorileri
        "Ağır ve beklenmeyen bir mağlubiyet"
        "Ağır ve beklenmeyen bir mağlubiyet"
        "Teknolojide ve savunma sanayiinde farklı ivme yakalamış durumdayız"
        "Teknolojide ve savunma sanayiinde farklı ivme yakalamış durumdayız"
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Konuştuğun dili bile bir gün unutabilirsin!
        Konuştuğun dili bile bir gün unutabilirsin!
        Pantolonlar uçuşa geçti!
        Pantolonlar uçuşa geçti!
        Kolesterolü düzenliyor, kanser riskini azaltıyor
        Kolesterolü düzenliyor, kanser riskini azaltıyor
        Türkiye Varlık Fonu dünyada ilk 10 arasında
        Türkiye Varlık Fonu dünyada ilk 10 arasında
        Türkiye'de diyabet vakaları artıyor! Şeker tüketiminde dünya ortalamasının üstündeyiz
        Türkiye'de diyabet vakaları artıyor! Şeker tüketiminde dünya ortalamasının üstündeyiz