Bakan Memişoğlu açıkladı! Yerli SMA ilaç ve etken maddesi üretilecek

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde Polifarma tarafından kurulan AR-GE Hammadde ve İlaç Üretim Merkezi'nin açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin sağlık alanında tarihi bir adım attığı bir törende katılımcılarla bir arada olmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Bakan Memişoğlu, Anadolu topraklarının binlerce yıldır yalnızca medeniyetlerin değil, ilmin, hikmetin ve şifanın da beşiği olduğunu belirtti.

Anadolu irfanı ile yoğrulmuş topraklarda bugün, geçmişten geleceğe uzanan bir vizyonun, bilimle yoğrulmuş bir emeğin ve inançla örülmüş bir idealin sonucuna şahitlik edildiğini ifade eden Memişoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde kararlılıkla hayata geçirilen 'Türkiye Yüzyılı' vizyonunun, en temel ayaklarından biri hiç kuşkusuz 'Sağlıklı Türkiye Yüzyılı'dır" dedi.

Memişoğlu, söz konusu vizyonun yalnızca daha fazla sağlık hizmeti sunmayı değil, aynı zamanda üreten, kendi teknolojisini geliştiren ve küresel düzeyde rekabet gücünü artıran bir sağlık sisteminin inşasını hedeflediğine işaret etti.

"Üreten Sağlık Vizyonu" Stratejik yolculuğu içeren vizyonun temelinde Sağlık Bakanlığı olarak hayata geçirdikleri "Koruyan, Geliştiren ve Üreten Sağlık Modeli"nin yer aldığının altını çizen Memişoğlu, şunları kaydetti: "Bu model bireyin, ailenin ve toplumun sağlığını koruyan önleyici yaklaşımlar kadar, yenilikçi üretim altyapılarını, bilimsel araştırmayı, AR-GE odaklı çözüm geliştirmeyi ve yerli-milli teknolojiyle büyümeyi de esas almaktadır. Bu modelin en önemli sac ayaklarından birini de hiç şüphesiz Üreten Sağlık Vizyonumuz oluşturmaktadır. Bu vizyonla biz, sadece hastalıkları tedavi eden bir sistem değil aynı zamanda, ilaç ve tıbbi cihazlarını kendisi geliştiren, genetik, biyoteknolojik ve moleküler alanlarda inovasyon üreten, bilimsel AR-GE kapasitesini teknolojiyle buluşturan, kendi insan gücüyle geleceği şekillendiren bir sağlık ekosistemi kurmanın gayreti içerisindeyiz. Bu doğrultuda, göreve geldiğimiz andan itibaren, ülkemizin sağlıkta bilimsel kapasitesini geliştirmek için kolları sıvadık. AR-GE ve inovasyon ekosistemimizin kalbinde yer alan Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığını (TÜSEB) yeniden yapılandırarak, bu sürecin hem stratejik beyni hem de sahadaki lokomotifi haline getirdik."

"TÜSEB SAĞLIK PAZARINDAKİ ETKİNLİĞİNİ ARTIRAN BİR YAPIYA KAVUŞTU" Memişoğlu, TÜSEB'in bugün kamu, özel sektör ve akademi arasında güçlü bağlar kuran, güdümlü projelerle yerli çözümler geliştiren, genç bilim insanlarını destekleyen ve ülkemizin küresel sağlık pazarındaki etkinliğini artıran bir yapıya kavuştuğuna dikkati çekti. Süreci bir politika değil aynı zamanda milli sorumluluk ve gelecek inşası olarak gördüklerinin altını çizen Memişoğlu, "Sağlıkta tam bağımsızlık, sadece hizmet sunmakla değil, üretmekle, geliştirmekle, paylaşmakla ve ihraç etmekle mümkündür. Bu inançla yürüdüğümüz bu yolda, bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz Polifarma AR-GE Hammadde ve İlaç Üretim Merkezi gibi yatırımlar, işte bu büyük hedefin taşıyıcı sütunlarıdır." dedi. Memişoğlu, Polifarma AR-GE Hammadde ve İlaç Üretim Merkezi'nin sadece bir teknik destek olmadığını bu millete ve bu ülkenin potansiyeline gönülden inanan bir vizyonun vücut bulmuş hali olduğunu ifade etti. Bu anlamlı yatırımın, uzun soluklu bir inancın, bilim ve teknolojiye duyulan güvenin ve ülkemizin sağlıktaki bağımsızlığına verilen stratejik bir desteğin somut ifadesi olduğunu vurgulayan Memişoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu vizyoner yaklaşımı ortaya koyan Polifarma ailesini yürekten tebrik ediyorum. Kendileri yalnızca ilaç üretmiyor, aynı zamanda geleceğin bilim insanlarına alan açıyor, bilgiye dayalı üretim kültürünü yaygınlaştırıyor ve Türkiye'nin sağlıkta küresel rekabetçiliğine yatırım yapıyorlar. Bu merkez, genç araştırmacılarımızın yetişeceği, yenilikçi moleküllerin geliştirileceği, nadir hastalıklar için yerli çözümlerin üretileceği, çok yönlü bir AR-GE üssüdür. Sadece üretim değil, öğrenme, geliştirme, birlikte inşa etme anlayışıyla hareket eden, insan odaklı bir ekosistemin kalbidir. Hiç kuşkusuz, burada yürütülecek en önemli çalışmalardan biri de, Türkiye'nin ilk yerli SMA ilacına ve etken maddesine yönelik geliştirme faaliyetleridir. Bu adım, 'Üreten Sağlık' vizyonumuzun sadece ekonomik değil, aynı zamanda insani ve vicdani boyutunu da açıkça ortaya koymaktadır. Çünkü biz, sağlık hizmetini bir hak, tedaviyi bir sorumluluk, ilaç üretimini ise bir egemenlik meselesi olarak görüyoruz. Her bir vatandaşımızın hayatına dokunan çözümleri, artık dışarıdan beklemiyoruz. Kendi bilim insanlarımızla, kendi teknolojik kapasitemizle geliştiriyoruz."

Memişoğlu merkezin yalnızca Türkiye'nin ihtiyacını karşılamakla kalmayıp aynı zamanda uluslararası pazarlara açılan bir kapı olacağı, yerli ve milli çözümlerimizi küresel taleple buluşturacağını belirtti. Polifarma ailesine yatırımları için teşekkür eden Memişoğlu, "Sağlıklı Türkiye Yüzyılı'nın üretimle taçlandığı, bilimin tesisleştiği, şifanın yeniden vücut bulduğu bir ana tanıklık ediyoruz. Bu tesisin sadece ülkemize değil, bölgesine ve insanlığa fayda sağlayacak bir bilgi ve üretim üssü haline geleceğine olan inancımız tamdır." dedi. Memişoğlu, üretenin önünü açmak için çalıştıklarını ifade etti. Tesisin hayırlı olmasını dileyen Memişoğlu, "Bizler yöneticiler olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği gibi 'Biz sizlerin yolunu açmak için yönetiyoruz'. Onun için Türk sanayicisinin, Türk üreticisinin, Türkiye’de hizmet sunan sağlıkla ilgili her bir paydaşın hizmetkarıyız ve onun önünü açmak için görev yapıyoruz. Onun için böyle heyecanlı açılışlar bizi de heyecanlandırıyor, daha da motive ediyor. Türkiye gerçekten yeni bir yüz yılın esasında örnek ülkesi, lider ülkesi. Dünyada ne kadar kötülük olursa olsun, biz iyilik tarafını tercih ediyoruz. İyilikle bu dünyada insanlara fayda sağlamaya çalışıyoruz" diye konuştu.

"SANAYİCİMİZİN ÖNÜNÜ AÇIYORUZ" Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'te tesisin hayırlı olmasını diledi. Soytürk, kentte 3 bin 390 sanayi tescilli firma bulunduğunu ve bunlardan 23'ünün ilaç sanayisi olduğunu ifade ederek, "Onlardan biri de Polifarma. Yıllık yaklaşık 250 milyon dolarlık bir ihracata sahip. Dolayısıyla biz ilaç sanayimizle övünüyoruz. Sanayicilerimize çok büyük saygı duyuyoruz. Elimizden geldiğince önlerini açmaya çalışıyoruz. Çünkü istihdam sağlıyorlar, ihracat yaparak döviz girdisi sağlıyorlar ama bir de Polifarma gibi öyle bir ürün üretiyorsunuz ki ithal ettiğiniz bir ürünü yerli olarak yapıyoruz. Hem Türkiye'de kullanacağız, hem ihraç edeceğiz. Yani cari açığı kapatacağız. O yüzden bunun çok kıymetli olduğunu düşünüyoruz." ifadesini kullandı. Polifarma Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Süleyman Kumrulu, 2023 yılında ilaçta etkin madde üretimine de başlandığını hatırlattı. Yeni AR-GE Hammadde ve İlaç Üretim Merkezi ile ilaç üretiminin yerelleşmesinde yepyeni bir sayfa açtıklarını ifade eden Kumrulu, "İlaca erişimi kolaylaştırıp dışa bağımlılığı azaltacak çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. Bu nedenle AR-GE Merkezimizi yalnızca bir yatırım değil, aynı zamanda Türkiye'nin geleceğine duyduğumuz güvenin ve bilime olan inancımızın güçlü bir göstergesi olarak değerlendiriyoruz." dedi.

Kumrulu, Türkiye ilaç sanayisinin büyümesi ve dışa bağımlılığını azaltmak için hammadde üretimine de ihtiyaç olduğunu vurguladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının HAMLE Projesi tarafından desteklenen, SMA hastalığının tedavisine yönelik ilaç ve bu ilacın etkin madde sentezini de yeni AR-GE Merkezi'nde gerçekleştireceklerinin altını çizen Kumrulu, şöyle devam etti: "Bizleri çok üzen SMA hastalığına yönelik ilacın etkin maddesi olan nusinerseni üretmeye başladık, burada büyük bir ihracat potansiyeli var. Bitmiş ürünü ruhsatlandırmadan önce tüm dünyaya hammadde olarak satmayı hedefliyoruz. Aynı zamanda farklı nadir ve genetik hastalıklara yönelik etkin madde ve ilaç üretimini de yapacağız. Ülkemiz ekonomisi için ilaç etkin maddesi ve bitmiş ürün üretebilen, Türkiye'nin en kapsamlı AR-GE Merkezi olan bu tesisimizde, değer yaratacak projelerimiz ile ihracat potansiyelini artırarak 'global sağlık' üssü olma yolunda emin adımlarla ilerlemeyi hedefliyoruz." İLACIN ÜRETİM SÜRECİ Kumrulu, çok önemli bir başarı yakalandığını söyledi. Yerli SMA ilacının etken maddesini üreten ve bitmiş ürünü de üretmeye başlayacak olmaktan gurur duyduklarını ifade eden Kumrulu "Bütün dünyada ilacın etkin maddesini üreten ikinci firmayız ve diğer firmalardan çok daha öndeyiz. Ürünün klinik çalışmalarına şu an başlıyoruz. Bir de ruhsatlandırma süreci olacak. Zannediyorum 1,5 ile 2 yıl arasında bir zaman alacak. Aynı zamanda 2030 yılına kadar da patentli ama klinik araştırmalar çerçevesinde de ürünün kullanımlarına yavaş yavaş başlanacak." diye konuştu.