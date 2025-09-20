Bakan Yumaklı'dan, Türkiye genelindeki yangınlara ilişkin açıklama

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin çeşitli yerlerinde devam eden yangınlara ilişkin değerlendirmede bulundu.

Ülkemizin bazı yerlerinde devam eden orman yangınlarından;



📍 Antalya / Alanya - Aliefendi yangını hava-kara araçlarımız ile orman kahramanlarımızın yoğun mücadelesi ile TAMAMEN KONTROL ALTINA ALINDI.



📍 Muğla / Köyceğiz’deki yangında BÜYÜK ÖLÇÜDE KONTROL SAĞLANDI. Soğutma… — İbrahim Yumaklı (@ibrahimyumakli) September 20, 2025

Bakan Yumaklı, paylaşımda şunları kaydetti:

"Antalya/Alanya-Aliefendi yangını hava ve kara araçlarımız ile orman kahramanlarımızın yoğun mücadelesiyle tamamen kontrol altına alındı. Muğla/Köyceğiz'deki yangında büyük ölçüde kontrol sağlandı. Soğutma çalışmalarımız sürüyor. Antalya/Alanya-Yaylakonak'taki yangının ise enerjisi düşürüldü. Tamamen kontrol altına almak için müdahalelerimiz devam ediyor."