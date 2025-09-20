Hatay'ın Erzin ilçesinde yaşayan bir baba kızıyla TikTok'ta yayın açtı. Kızını müzik açarak oynatan babanın yayınına gelen yorumlar tepki çekti. Yorumlara aldırış etmeyen babanın görüntüleri X'te yayılınca tepki çığ gibi büyüdü.

AİLE BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Vatandaşlar o videoya yetkilileri etiketleyerek babanın gözaltına alınmasını; kız çocuğunun ise devlet korumasına alınmasını talep etti. Tepkiler artınca Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan açıklama geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bugün bazı basın yayın organlarında 'Kızını TikTok yayınında oynatarak para kazanmaya çalışan baba tepkilere aldırış etmedi!' başlığıyla yer alan haberlere ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılması uygun görülmüştür.

"ÇOCUK DEVLET KORUMASINA ALINDI"

Söz konusu görüntülere ilişkin emniyet birimleri tarafından adres tespitinin yapılması ile birlikte il müdürlüğü ekiplerimiz ivedilikle harekete geçmiştir. Görüntülerde yer alan çocuğumuz sağlık kontrollerinin ardından devlet korumasına alınmıştır.