20 Eylül 2025 Resmi Gazete yayımlandı! İşte Resmi Gazete'de alınan kararlar
Resmi Gazete'nin 20 Eylül tarihli sayısı yayımlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararlar, günün ilk saatlerinden itibaren en çok merak edilen konular arasında yer aldı. Toplumun birçok kesimini yakından ilgilendiren kararlar, genellikle gece yarısı itibarıyla erişime sunuluyor. Peki, "Resmi Gazete'de alınan kararları neler?" İşte 20 Eylül 2025 Cumartesi Resmi Gazete kararları...
Resmi Gazete Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı. Ülke gündemini yakından ilgilendiren birçok yeni karar Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe girdi. Resmi Gazete'de alınan kararlar, yönetmelikler ve genelgeler birçok kişi tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, "Resmi Gazete yayımlandı mı, alınan kararları neler?" İşte 20 Eylül 2025 Resmi Gazete'de alınan kararlar ve yürürlüğe giren yönetmelikler...
20 EYLÜL RESMİ GAZETE KARARLARI YAYIMLANDI!
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
–– Liman Devleti Denetimi Uygulama Yönetmeliği
–– Türkiye Adalet Akademisi Personeli Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Yönetmeliği
GENELGE
–– Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı (2025-2029) ile İlgili 2025/16 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi
TEBLİĞ
–– İşletmenin Muhasebesiyle İlgili Olmayan Ticari Defterlerin Elektronik Ortamda Tutulması Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
KURUL KARARI
–– Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 11/09/2025 Tarihli ve 11267 Sayılı Kararı
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlanları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri