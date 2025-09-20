Habertürk
        Haberler Yaşam Arazi yetersizliğine sıra dışı yöntem! "Rizeli zekası diyorlar"

        Üstü çay alım yeri, altı yol

        Rize'nin Pazar ilçesinde arazi yetersizliği nedeniyle çay alım yeri, mahalle yolu üzerine inşa edildi. Yöre halkı, 'tünel alım yeri' olarak tanımladığı yoldan araçlarıyla geçerek köylerine ulaşırken; bir yandan yaş çaylar alım yerinin tabanından yola açılan boşluktan kamyonete boşaltılıyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.09.2025 - 10:18 Güncelleme: 20.09.2025 - 10:19
        Arazi yetersizliğine sıra dışı yöntem!
        Doğu Karadeniz'in eğimli ve zor coğrafyasında insanların yapılaşmaya karşı bulduğu sıra dışı çözümlere bir yenisi daha eklendi.

        Pazar ilçesine bağlı Tütüncüler köyünde, hasat edilen çayların alım yeri yapımı için çalışma başlatıldı. Ancak köylüler, yeterli arazi bulunamayınca alım yerini yolun üzerine inşa edilmesine karar verdi.

        Çay alım yeri, beton direkler üzerine 10 metre uzunluğunda, 8 metre genişliğinde ve yoldan 5 metre yükseklikte inşa edilirken, tabanında da çayların tahliyesi için delik açıldı.

        Yöre halkı, yol üstüne inşa edilen alım yerinde bir yandan yaş çaylarını satarken, altındaki yoldan ulaşımlarını sağlıyor. Aynı zamanda çay yüklü kamyonlar da 'tünel alım yeri' olarak adlandırılan yapıya yanaşarak yaş çayları teslim alıyor.

        "RİZELİ ZEKASI DİYOLAR"

        Yoldan geçenlerin alım yerini çok farklı bulduğunu söyleyen Tuncay Fedai Kaya, "Bu alım yeri, baya eskiden beri var. Burası pratik çözüm olduğu için böyle yapıldı. Eskiden dedelerimiz yapmış. Çözüm üretmek için bunu yaptılar. Burada arazi çok kısıtlı çok değerlidir. Bu yolda ara sıra sürtüşmeler olsa da yabancılar gülüyor, 'Rizeli zekası diyolar'" dedi.

        "ÇOK ENTERESAN BİR YAPI"

        Kamyoncu Muhammet Memoğlu, "Uzun zamandır alım yerlerine gidiyorum ama bu tip yapıyla ilk defa burada karşılaştım; çok enteresan bir yapı. Eskilerimiz pratik zekayla daha rahat olsun diye böyle bir şey yapmışlar. Kimisi de göre rahat kimisine göre değil" diye konuştu.

        Köy sakinlerinden Rıza Uzun da "Atalarımız zor şartlarda bu alım yerini çay satmak için yaptılar. Bu alım yeri böyle tarihi eser olarak kalsın. Atalarımızın eseri yıkılmasın" dedi.

