Trump'tan Afganistan açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, Afganistan'da bulunan Bagram Hava Üssü'ne ilişkin yeni bir açıklamada bulundu.

ABD Başkanı, Truth Social isimli sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada "Eğer Afganistan, Bagram Hava Üssü'nü onu inşa eden ABD'ye geri vermezse kötü şeyler olacak." ifadelerini kullandı.

Donald Trump, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile düzenlediği ortak basın toplantısında da üsle ilgili açıklamalarda bulunmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump, Afganistan'daki Bagram Hava Üssü'nün önemine işaret ederek, "Orayı geri almaya çalışıyoruz, oraya ihtiyacımız var. O üssü geri istiyoruz. Üssü istememizin nedenlerinden biri, buranın Çin'in nükleer silahlarını ürettiği yerden bir saat uzaklıkta olması." demişti.

Trump, Joe Biden yönetiminin Afganistan'dan "çok beceriksiz" bir şekilde ve birçok yeri geride bırakarak ayrıldığını savunarak, bu durumu değiştirmeye çalıştıklarını belirtmişti.

Bagram Hava Üssü'nün önemine dikkati çeken Trump, "Bu arada orayı geri almaya çalışıyoruz. Bu biraz son dakika haberi olabilir. Orayı geri almaya çalışıyoruz, oraya ihtiyacımız var. O üssü geri istiyoruz. Üssü istememizin nedenlerinden biri, buranın Çin'in nükleer silahlarını ürettiği yerden bir saat uzaklıkta olması." şeklinde konuşmuştu.