İstanbul'da öğrenci yurdunda taciz ve yağma olayına ilişkin 4 şüpheli gözaltına alındı

Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Cevizlibağ Atatürk KYK Öğrenci Yurdu'nda, öğrencilerin eşyalarının yağmalanması ve dolaplara taciz içerikli mesajların yazılmasına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanlığı İstanbul Gençlik ve Spor il Müdürlüğü'nün şikayeti üzerine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılmıştı.

Başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğünce, kız öğrenci yurdunda bulunan bir ranza altına sosyal medya hesabını yazdığı tespit edilen O.D. isimli şüpheli 18 Eylül tarihinde yakalanarak gözaltına alındı. Aynı yurtta kalan bir öğrenciye mesaj attığı belirlenen H.Ü. isimli şüpheli Muğla’da, yurt içerisinde alkol aldıkları tespit edilen yabancı uyruklu S.A. ve M.R. isimli şüpheliler ise Kahramanmaraş’ta dün yakalanarak gözaltına alındı. 4 şüpheli şahsın emniyetteki işlemleri sürüyor.