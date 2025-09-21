Habertürk
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Kasımpaşa Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? - Kasımpaşa Haberleri

        Fenerbahçe, Kasımpaşa virajında! İşte Tedesco'nun muhtemel 11'i...

        Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında bu akşam deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak. Son olarak Alanyaspor ile evinde berabere kalan sarı-lacivertliler, rakibini devirerek çıkış yakalamak istiyor. Teknik direktör Domenico Tedesco, zorlu mücadele öncesi sahaya süreceği kadroyu büyük ölçüde netleştirdi. İşte Fenerbahçe'nin Kasımpaşa maçı muhtemel 11'i...

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 21.09.2025 - 10:31 Güncelleme: 21.09.2025 - 10:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında bu akşam deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak.

        Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak karşılaşma 20.00'de başlayacak. Oğuzhan Çakır'ın yöneteceği maçta Bersan Duran ve Mehmet Kısal yardımcı hakem olarak görev alacak.

        2

        Ligde çıktığı 5 maçta 3 galibiyet ve 2 beraberlik alan sarı-lacivertlilerin 11 puanı bulunuyor.

        Hafta içinde oynanan erteleme mücadelesinde Corendon Alanyaspor'u konuk eden Fenerbahçe, 90+3. dakikada yediği golle sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrılmıştı.

        Domenico Tedesco'nun öğrencileri, Kasımpaşa deplasmanında 3 puan hedefliyor.

        3

        Teknik direktör Şota Arveladze yönetimindeki Kasımpaşa ise oynadığı 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet sonucunda 4 puan topladı.

        Lacivert-beyazlılar güçlü rakibini devirerek hem üst sıralara tırmanmak hem de sükse yapmak istiyor.

        4

        FENERBAHÇE'DE DURAN YOK

        Kasımpaşa mücadelesi öncesinde Fenerbahçe'de Jhon Duran'ın sakatlığı sürüyor. Kolombiyalı futbolcu bu akşam forma giyemeyecek.

        5

        TEDESCO'NUN İLK DEPLASMAN MAÇI

        Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Domenico Tedesco, sarı-lacivertli takımın başında ilk deplasman maçına Kasımpaşa karşısında çıkacak.

        Fenerbahçe, Tedesco'nun göreve gelmesinin ardından evinde Trabzonspor'u 1-0 yenerken, erteleme mücadelesinde ise sahasında Corendon Alanyaspor'la 2-2 berabere kalmıştı.

        6

        İşte Tedesco'nun muhtemel 11'i...

        7

        Ederson

        8

        Semedo

        9

        Oosterwolde

        10

        Skriniar

        11

        Brown

        12

        İsmail

        13

        Fred

        14

        Szymanski

        15

        Talisca

        16

        Kerem

        17

        En-Nesyri

