Teknik direktör Şota Arveladze yönetimindeki Kasımpaşa ise oynadığı 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet sonucunda 4 puan topladı.

Lacivert-beyazlılar güçlü rakibini devirerek hem üst sıralara tırmanmak hem de sükse yapmak istiyor.