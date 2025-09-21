Fenerbahçe, Kasımpaşa virajında! İşte Tedesco'nun muhtemel 11'i...
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında bu akşam deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak. Son olarak Alanyaspor ile evinde berabere kalan sarı-lacivertliler, rakibini devirerek çıkış yakalamak istiyor. Teknik direktör Domenico Tedesco, zorlu mücadele öncesi sahaya süreceği kadroyu büyük ölçüde netleştirdi. İşte Fenerbahçe'nin Kasımpaşa maçı muhtemel 11'i...
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında bu akşam deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak.
Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak karşılaşma 20.00'de başlayacak. Oğuzhan Çakır'ın yöneteceği maçta Bersan Duran ve Mehmet Kısal yardımcı hakem olarak görev alacak.
Ligde çıktığı 5 maçta 3 galibiyet ve 2 beraberlik alan sarı-lacivertlilerin 11 puanı bulunuyor.
Hafta içinde oynanan erteleme mücadelesinde Corendon Alanyaspor'u konuk eden Fenerbahçe, 90+3. dakikada yediği golle sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrılmıştı.
Domenico Tedesco'nun öğrencileri, Kasımpaşa deplasmanında 3 puan hedefliyor.
Teknik direktör Şota Arveladze yönetimindeki Kasımpaşa ise oynadığı 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet sonucunda 4 puan topladı.
Lacivert-beyazlılar güçlü rakibini devirerek hem üst sıralara tırmanmak hem de sükse yapmak istiyor.
FENERBAHÇE'DE DURAN YOK
Kasımpaşa mücadelesi öncesinde Fenerbahçe'de Jhon Duran'ın sakatlığı sürüyor. Kolombiyalı futbolcu bu akşam forma giyemeyecek.
TEDESCO'NUN İLK DEPLASMAN MAÇI
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Domenico Tedesco, sarı-lacivertli takımın başında ilk deplasman maçına Kasımpaşa karşısında çıkacak.
Fenerbahçe, Tedesco'nun göreve gelmesinin ardından evinde Trabzonspor'u 1-0 yenerken, erteleme mücadelesinde ise sahasında Corendon Alanyaspor'la 2-2 berabere kalmıştı.
İşte Tedesco'nun muhtemel 11'i...
Ederson
Semedo
Oosterwolde
Skriniar
Brown
İsmail
Fred
Szymanski
Talisca