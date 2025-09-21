Habertürk
Habertürk
        ABD basını: Netanyahu Mısır'a baskı yapılmasını istedi | Dış Haberler

        ABD basını: Netanyahu Mısır'a baskı yapılmasını istedi

        ABD basını, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Mısır'ın Sina Yarımadası'ndaki askeri varlığını takviye ettiğini öne sürerek ABD'den Mısır'a baskı yapmasını talep ettiğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2025 - 00:31 Güncelleme: 21.09.2025 - 00:42
        ABD basını: Netanyahu Mısır'a baskı yapılmasını istedi
        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD'den Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin sürgün edilmesine karşı Sina Yarımadası'nda askeri varlığını arttırdığı öne sürülen Kahire yönetimine baskı yapmasını istediği belirtildi.

        ABD merkezli Axios haber sitesinin Washington ve Tel Aviv'den yetkililere dayandırdığı haberde, Gazze Şeridi'ndeki Filistinlileri "gönüllü göç" adı altında başka ülkelere sürgün etmek isteyen İsrail ile olası bir sürgüne "zorla yerinden edilmelerin kapısı olmayacaklarını" vurgulayarak karşı çıkan Mısır arasında ilişkilerin Sina Yarımadası'ndaki sözde askeri yığınak nedeniyle gerildiği ifade edildi.

        Axios'a konuşan iki İsrailli yetkili, Mısır'ın Sina Yarımadası'ndaki uçak pistlerini askeri amaçlarla kullanabilmesi için genişlettiğini ve füze depolamak için olduğuna inanılan askeri yeraltı tesisleri kurduğunu ileri sürdü.

        "Mısırlıların Sina'da yaptıkları çok ciddi ve çok endişeliyiz." ifadelerini kullanan İsrailli yetkililerden biri, Netanyahu'nun, Kahire yönetimiyle yapılan doğrudan görüşmelerde ilerleme kaydedilememesinin ardından ABD'den baskı yapmasını istediğini söyledi.

        Öte yandan Axios'a konuşan Mısırlı yetkili ise İsrail'in iddialarını yalanladı.

        Netanyahu'nun, hafta başında İsrail'i ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'ya, ABD'nin garantörlüğünde 1979'da imzalanan Camp David Anlaşması'nın Kahire yönetimince önemli ölçüde ihlal edildiğini söylediği ve sözde ihlalleri sıralayan bir liste sunduğu aktarıldı.

        - Netanyahu, Filistinlilerin sürgün edilmesine karşı çıkan Mısır'a tepki göstermişti

        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "Abu Ali Express" isimli sosyal medya kanalına verdiği röportajda, Mısır'ın Filistinlilerin Gazze Şeridi'nden sürgün edilmesine karşı güçlü muhalefetine değinmişti.

        Netanyahu, "Gazze'den ayrılmak her Filistinlinin temel hakkıdır. Refah (Sınır) Kapısı'nı onların çıkışı için açabilirim, ancak Mısır tarafından derhal kapatılacaktır." ifadesini kullanmıştı.

        - Mısır'dan "zorla yerinden edilmelerin kapısı olmayacağız" açıklaması

        Netanyahu'nun Mısır'a yönelik suçlayıcı ifadelerine Kahire yönetiminden sert tepki gelmişti.

        Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kahire yönetiminin Filistin davasının tasfiyesine asla ortak olmayacağı ve yerinden edilmelerin kapısı haline gelmeyeceği vurgulanmıştı.

        İsrail'in bölgede sürdürmeye çalıştığı kaos ortamına karşı durulması, ateşkesin sağlanması ve İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nden çekilmesi çağrısı yapılmıştı.

        Mısır Basın Enformasyon Kurumu Başkanı Ziya Raşvan da yaptığı açıklamada, Netanyahu'ya, Refah Sınır Kapısı'nı Filistinlilerin kendi topraklarından çıkmaları için değil, 1948'de İsrail tarafından işgal edilen ata topraklarına dönmeleri için açması çağrısında bulunmuştu.

        Netanyahu'nun Refah Sınır Kapısı'nı sadece Filistinlilerin tekrar sürgün edilmesi ve diasporaya gönderilmesi için açmak istediğine işaret eden Raşvan, "Sen sözünde durmalısın, Filistinlilerin yönlerini özgürce seçme hakkı vardır. Onlara sadece çıkış yönünü senin belirlemen, zorla göç ettirmektir ve Mısır buna katılmayacaktır." ifadesini kullanmıştı.

