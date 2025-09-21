Habertürk
        Fenerbahçe başkanını seçiyor! Ali Koç ve Sadettin Saran yarışıyor - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe başkanını seçiyor

        Fenerbahçe başkanını seçiyor... Sarı-lacivertli kulübün seçimli olağanüstü genel kurulu bugün gerçekleştiriliyor. Seçimde mevcut başkan Ali Koç ile Sadettin Saran yarışıyor. Seçimde oy verme saat 10.00'da başladı ve 17.00'de sona erecek.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 21.09.2025 - 09:51 Güncelleme: 21.09.2025 - 10:58
        Fenerbahçe başkanını seçiyor
        Fenerbahçe Kulübü Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda başkanlık seçimi bugün yapılıyor.

        Eski Kenan Evren Lisesi arsasında gerçekleştirilen kongrede, mevcut başkan Ali Koç ile Sadettin Saran başkanlık için yarışıyor.

        Genel kurulda aidatını yatıran 49 bin 268 üye oy kullanabilecek.

        OY VERME İŞLEMİ SÜRÜYOR

        Oy verme işlemi saat 10.00'da başladı ve saat 17.00'ye kadar sürecek. Üyeler 50 sandıkta oylarını kullanacak.

        Sandıklar oy verme işlemi bittikten sonra toplu olarak açılacak ve genel kurul divan başkanının öncülüğünde oylar sayılacak. Günün sonunda genel kurul divan başkanı, sarı-lacivertli kulübün başkanını açıklayacak.

        Sandıklarda beyaz pusula Ali Koç’u, sarı pusula ise Sadettin Saran’ı temsil ediyor.

        Sadettin Saran 37 numaralı sandıkta oyunu kullanırken, Ali Koç ise oyunu 29 numaralı sandıkta kullanacak.

        İKİ BAŞKAN ADAYI

        Fenerbahçe Kulübünün başkanlığı için kongrede için iki aday yarışıyor.

        Mevcut başkan Ali Koç, 4. kez girdiği kongreyi kazanmak için üyelerden oy bekliyor.

        Diğer aday Sadettin Saran da Fenerbahçe Kulübü'nün 34. başkanı olmak için üyelerin oyuna talip...

        REKOR KATILIM BEKLENİYOR

        Seçimli olağanüstü genel kurulun rekor katılımla kulüp tarihine geçmesi bekleniyor.

        Kongrede 30 bin civarında üyenin oy kullanması bekleniyor. Sarı-lacivertlilerde 2018'de 21 bin 350, 2024'te ise 27 bin 489 kişi oy kullanmıştı.

        Bugünkü kongrede, 2024 yılındaki rekor katılımın geçileceği tahmin ediliyor.

