Fenerbahçe Kulübü Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda başkanlık seçimi bugün yapılıyor.

Eski Kenan Evren Lisesi arsasında gerçekleştirilen kongrede, mevcut başkan Ali Koç ile Sadettin Saran başkanlık için yarışıyor.

Genel kurulda aidatını yatıran 49 bin 268 üye oy kullanabilecek.

Sandıklarda beyaz pusula Ali Koç’u, sarı pusula ise Sadettin Saran’ı temsil ediyor.

Sandıklar oy verme işlemi bittikten sonra toplu olarak açılacak ve genel kurul divan başkanının öncülüğünde oylar sayılacak. Günün sonunda genel kurul divan başkanı, sarı-lacivertli kulübün başkanını açıklayacak.

Oy verme işlemi saat 10.00'da başladı ve saat 17.00'ye kadar sürecek. Üyeler 50 sandıkta oylarını kullanacak.

İKİ BAŞKAN ADAYI

Fenerbahçe Kulübünün başkanlığı için kongrede için iki aday yarışıyor.

Mevcut başkan Ali Koç, 4. kez girdiği kongreyi kazanmak için üyelerden oy bekliyor.

Diğer aday Sadettin Saran da Fenerbahçe Kulübü'nün 34. başkanı olmak için üyelerin oyuna talip...

REKOR KATILIM BEKLENİYOR

Seçimli olağanüstü genel kurulun rekor katılımla kulüp tarihine geçmesi bekleniyor.

Kongrede 30 bin civarında üyenin oy kullanması bekleniyor. Sarı-lacivertlilerde 2018'de 21 bin 350, 2024'te ise 27 bin 489 kişi oy kullanmıştı.

Bugünkü kongrede, 2024 yılındaki rekor katılımın geçileceği tahmin ediliyor.