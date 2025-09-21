Rize ve Artvin'de selin izleri ortaya çıktı!

Rize ve Artvin'de, dere kıyısındaki bungalovların yıkıldığı, mahsur kalanların kurtarıldığı, bazı turizm tesislerinin ağır hasar aldığı, enerjinin yanı sıra alt ve üstyapıda hasarların oluştuğu sel ve heyelan felaketinin izleri silinmeye çalışılıyor.

DHA'nın haberine göre iki kentte çökme sonucu ulaşıma kapanan yolların onarılması için çalışmalar sürerken, 24 saatte metrekareye 272 kilograma kadar yağış alan bölgede Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından dere içlerine uygulanan, 'geçirgen tersip bendi', 'sel tırmığı' ve 'sel kapanı' gibi tedbirlerin işlev gördüğü ortaya çıktı.

Rize'nin Ardeşen ilçesine bağlı Tunca beldesinde derenin taşmasıyla oluşan selin ilk geliş anı sosyal tesise ait güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde; sel sularının aniden tesise dolduğu ve iş yerini kısa sürede sular altında bıraktığı anlar yer aldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün Doğu Karadeniz’de Rize başta olmak üzere Artvin, Giresun ve Trabzon illeri için ‘sarı’ kodlu uyarısı sonrası dün etkili olan şiddetli sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle Rize’de bazı derelerin su seviyeleri ve debisi yükselince taşkın, sel ve heyelanlar meydana geldi. Ardeşen ilçesine bağlı Tunca beldesindeki evlerinde mahsur kalanlar AFAD, jandarma ve belediye ekipleri tarafından iş makineleri ile kurtarıldı.

Ardeşen-Çamlıhemşin kara yolu Şenyamaç köyü mevkisindeki köprü, su seviyesinin yükselmesi sonucu çökünce, ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası yolunda ulaşım durdu. Ardeşen ilçesine bağlı Tunca beldesi Deremezra köyü mevkisinde dere ıslah ve yol çalışması sırasında 2 iş makinesi ile 1 kamyon sele kapılıp, devrildi. Operatörler, kamyon şoförü ve şantiyede çalışan işçilerin, bölgede yağış uyarıları sonrası çalışmalarına ara vermesi olası faciayı önledi. REKLAM BUNGALOVLAR SELE KAPILDI Ardeşen’de Durak Deresi'ne yakın alanda kurulu belediyeye ait Dereağzı Sosyal Tesisleri'ndeki 2 bungalov yıkıldı. Dere sularının bastığı turistik tesisin bahçesi ve lokantası da kullanılamaz hale geldi. Ayder Yaylası yolu üzerinde boş haldeki 2 bungalov da sele kapıldı. Diğer yandan kent genelinde 343 köyden 26'sının yolu, sel, taşkın ve heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi, DSİ ve Karayolları ekipleri de iş makineleriyle menfez temizleme ve heyelan temizleme çalışması başlattı. BAKAN URALOĞLU VE BAK SEL BÖLGESİNDE Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak sel afetinin etkili olduğu Rize’ye gelerek incelemelerde bulundu. Geceyi bölgede geçiren bakanlar Uraloğlu ve Bak, alınan ve alınması gereken önlemlerin masaya yatırıldığı Afet Koordinasyon Merkezi'nde toplantıya katılarak, yetkililerden son duruma ilişkin bilgi aldı.

YARALAR SARILMAYA ÇALIŞILIYOR Afetten en çok etkilenen Rize ve Artvin’de selin izleri silinmeye çalışılıyor. Belediyeler, İl Özel İdaresi ile Devlet Su İşleri (DSİ) ve Karayolları ekipleri, cadde ve sokakları selin sürüklediği moloz ve balçıktan arındırıyor, temizlik çalışması yürütüyor. Çöken yollar onarılırken, elektrik, telefon, su ile altyapı ve üstyapıdaki hasarlar giderilmeye çalışılıyor. Ekipler bir yandan da bölgede hasar tespit çalışması yürütüyor. RİZE’DE METREKAREYE 272, GİRESUN’DA 300 KİLOGRAM YAĞIŞ Doğu Karadeniz’de, özellikle Rize’de yüksek rakımlı bazı noktalara 24 saatte metrekareye 272 kilograma kadar yağış düştü. Bir günde metrekareye en fazla yağışın düştüğü yer ise yaklaşık 300 kilogramla Giresun’un Çanakçı ilçesi olarak belirlendi. Afetin boyutu ise dron kamerasına yansıdı. TEDBİRLERLE TAŞKINLAR FELAKETE DÖNÜŞMEDİ Bu arada bölgede Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından yüksek havzalarda dere içlerine uygulanan, alt kısmı kum, çakıl gibi rüsubatı tutan, üst kısmı ise ağaç, kök, dal gibi yüzücü odunsu nesneleri tuzaklayan 'geçirgen tersip bendi', 'sel tırmığı' ve 'sel kapanı' tedbirleri işlev gördü. Alınan önlemlerle sel ve taşkınlar, ciddi felakete dönüşmedi. Dere güzergahlarında DSİ’nin önlemleri dron ile havadan görüntülendi.