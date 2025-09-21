Habertürk
        Haberler Gündem 3. Sayfa Üzerine nakliye asansöründeki koltuk düştü! Ebrar'ın kahreden ölümü! | Son dakika haberleri

        Üzerine nakliye asansöründeki koltuk düştü! Ebrar'ın kahreden ölümü!

        İzmir'de feci bir kaza meydana geldi. Kentte bir evin taşınması sırasında nakliye asansöründeki koltuk, bahçede bulunan 9 yaşındaki Ebrar Aktaş'ın üzerine düştü. Hastaneye kaldırılan küçük çocuk doktorların tüm müdahalesine karşın hayatını kaybetti. Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında firma çalışanı 3 kişi gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.09.2025 - 12:07 Güncelleme: 21.09.2025 - 12:07
        9 yaşındaki Ebrar'ın kahreden ölümü!
        İzmir'in Menderes ilçesinde nakliye asansöründen düşen koltuğun altında kalan Ebrar Aktaş (9) hayatını kaybetti.

        DHA'nın haberine göre feci olay, dün Menderes ilçesinde meydana geldi. H.Y.’ye ait evin taşınması sırasında nakliye asansöründeki koltuk, bu sırada apartmanın bahçesinde bulunan Ebrar Aktaş’ın üzerine düştü.

        H.Y.’nin yeğeni olan Aktaş, ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Menderes Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Ebrar Aktaş, doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi.

        Fotoğraf: AA

        Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında firma çalışanları A.H.M, E.G. ve M.G. gözaltına alındı.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir

        #Son dakika haberler
