Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya İngiltere, Kanada ve Avustralya Filistin Devleti'ni tanıdı | Dış Haberler

        İngiltere, Kanada ve Avustralya Filistin Devleti'ni tanıdı

        İngiltere, Kanada ve Avustralya Filistin Devleti'ni tanıdı. İngiltere Başbakanı Starmer, Kanada Başbakanı Carney ve Avustralya Başbakanı Albanese, peş peşe yaptıkları açıklamalarında bugünden itibaren ülkelerinin Filistin Devleti'ni tanığını duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.09.2025 - 16:04 Güncelleme: 21.09.2025 - 16:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        İngiltere, Kanada ve Avustralya Filistin'i tanıdı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Gazze, 7 Ekim 2023'ten bu yana dünyanın gözü önünde İsrail'in saldırılarına maruz kalırken, son aylarda Filistin'i tanıyan devletlerin sayısı artmaya başladı. Son olarak İngiltere, Kanada ve Avustralya Filistin Devleti'ni resmen tanıdıklarını açıkladı.

        New York'ta gerçekleşecek Birleşmiş Milletler zirvesi öncesinde açıklama yapan İngiltere Başbakanı Keir Starmer, İngiltere'nin resmen Filistin Devleti'ni tanıdığını duyurdu.

        Starmer açıklamasında, "Hamas'ın geleceği yok, hükümette rolü yok. Önümüzdeki günlerde diğer Hamas üyelerine yaptırım uygulanması için çalışma yapacağım. İki devletli çözüm umudu azalıyor ancak bu ışığın sönmesine izin veremeyiz" dedi.

        Kanada Başbakanı Mark Carney, ülkesinin Filistin Devleti'ni tanıdığını duyurdu. Carney yaptığı açıklamada, "Kanada, Filistin Devleti'ni tanıyor ve hem Filistin devleti hem de İsrail devleti için barışçıl bir gelecek vaadini inşa etmede ortaklık sunuyor." dedi.

        REKLAM

        Avustralya Başbakanı Anthony Albanese de Filistin Devleti'ni tanıdıklarını duyurdu. Albanese açıklamasında, "Avustralya resmen Filistin devletini tanıyor." dedi.

        Avustralya'nın, bugünden itibaren bağımsız ve egemen Filistin Devleti'ni tanıdığını bildiren Albanese, "Avustralya böylece Filistin halkının hakkı olan ve uzun zamandır hedeflediği amaçlarını tanımaktadır." ifadesini kullandı.

        Albanese, Avustralya'nın iki devletli çözüme desteğini yineledi.

        AB ÜLKELERİNDE SON DURUM NE?

        Son dönemde Filistin devletini tanıyacağını açıklayan ülkelerin sayısı arttı.

        "Filistin topraklarını uzun süredir devlet olarak tanıyan" AB ülkeleri; Bulgaristan, Çekya, Kıbrıs Cumhuriyeti, Macaristan, Polonya, Romanya ve Slovakya'ydı. Bu ülkeler Filistin'i AB üyesi olmadan önce tanıdılar. Mevcut Çek hükümeti ise iki devletli çözümü desteklemekle birlikte tanıma konusunda farklı bir yaklaşım içinde.

        AB üyesiyken "Filistin devletini" tanıyan ilk ülke ise 2014'te bu adımı atan İsveç olmuştu. İspanya ve İrlanda'nın, AB üyesi olmayan Norveç'le koordine bir hamleyle, 28 Mayıs 2024'te "Filistin devletini" tanımaları bazı dengelerin değişeceğinin ilk sinyaliydi.

        Bu üç ülkeyi 4 Haziran 2024'te Slovenya izledi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 24 Temmuz'da yaptığı açıklamayla, ülkesinin BM toplantısında "Filistin devletini" tanıyacağını açıklaması AB'den gelen en dikkat çekici çıkıştı.

        Bunun nedeni Fransa'nın AB'nin ikinci büyük ülkesi olmasıyla sınırlı değil. Fransa, "Filistin devletini" tanıyacak ilk G-7 ülkesi ve ilk BM Güvenlik Konseyi Daimi Üyesi ülke olacak. BM Genel Kurulu'nda, "Filistin topraklarını devlet olarak tanıması" beklenen bir diğer AB ülkesi ise Malta.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kızılırmak'taki korkunç şüphede doktorla ilgili detaylar!
        Kızılırmak'taki korkunç şüphede doktorla ilgili detaylar!
        CHP'de olağanüstü kurultay günü
        CHP'de olağanüstü kurultay günü
        Fenerbahçe başkanını seçiyor
        Fenerbahçe başkanını seçiyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD ziyareti öncesi açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD ziyareti öncesi açıklamalar
        "Başkanlık makamının kaderi başkalarının ellerine geçecek"
        "Başkanlık makamının kaderi başkalarının ellerine geçecek"
        TEKNOFEST İstanbul son gün etkinlikleriyle devam ediyor
        TEKNOFEST İstanbul son gün etkinlikleriyle devam ediyor
        Okan Buruk'tan kadro kararı!
        Okan Buruk'tan kadro kararı!
        "Dünya Barış Günü" çatışmaların gölgesinde geçiyor
        "Dünya Barış Günü" çatışmaların gölgesinde geçiyor
        9 yaşındaki Ebrar'ın kahreden ölümü!
        9 yaşındaki Ebrar'ın kahreden ölümü!
        TOKİ'den yüzde 25 indirim kampanyası
        TOKİ'den yüzde 25 indirim kampanyası
        Trende unutulan valizlerden parçalanmış ceset çıktı!
        Trende unutulan valizlerden parçalanmış ceset çıktı!
        Rize ve Artvin'de selin izleri ortaya çıktı!
        Rize ve Artvin'de selin izleri ortaya çıktı!
        Fenerbahçe, Kasımpaşa virajında!
        Fenerbahçe, Kasımpaşa virajında!
        İnsanlık tarihi kadar eski iki soru
        İnsanlık tarihi kadar eski iki soru
        Doğu Karadeniz uyarıları!
        Doğu Karadeniz uyarıları!
        Hollanda'da sığınmacı karşıtı protesto çatışmalara dönüştü
        Hollanda'da sığınmacı karşıtı protesto çatışmalara dönüştü
        Vegan yumurta mı gerçek yumurta mı?
        Vegan yumurta mı gerçek yumurta mı?
        Grip mevsimi başladı! Neden grip aşısı yaptırmalısınız?
        Grip mevsimi başladı! Neden grip aşısı yaptırmalısınız?
        Cumhuriyet’ten iki önceki devletimiz olan Anadolu Selçukluları’nın kültür mirası, ilk kez Külliye’de sergileniyor
        Cumhuriyet’ten iki önceki devletimiz olan Anadolu Selçukluları’nın kültür mirası, ilk kez Külliye’de sergileniyor