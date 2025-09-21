MAÇ SONUCU | Kasımpaşa: 1 - Fenerbahçe: 1

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

Fenerbahçe, yeni transferleri Kerem Aktürkoğlu ve Marco Asensio ile 3. dakikada öne geçti. Kerem Aktürkoğlu'nun pasını gole çeviren Asensio takımını 1-0 öne geçirdi. Kasımpaşa'da ise Cafu, 45. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

İkinci yarıda ise Haris Hajradinovic, 64. dakikada skora dengeyi getirdi: 1-1. Karşılaşmada başka gol sesi çıkmadı ve mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.

Bu sonuçla Fenerbahçe 12 puana, Kasımpaşa ise 5 puana yükseldi.

Ligin bir sonraki haftasında sarı-lacivertliler sahasında Antalyaspor'u konuk edecek. Kasımpaşa ise Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşılaşacak.