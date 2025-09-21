Habertürk
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Kasımpaşa MAÇ SONUCU | Kasımpaşa: 1 - Fenerbahçe: 1 - Kasımpaşa Haberleri

        MAÇ SONUCU | Kasımpaşa: 1 - Fenerbahçe: 1

        Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe, konuk olduğu Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı. Sarı-lacivertlilerin tek golü; 3. dakikada Marco Asensio geldi. 45. dakikada Cafu'nun gördüğü kırmızı kart sebebiyle 10 kişi kalan Kasımpaşa'nın golünü ise 64. dakikada Hajradinovic attı. Bu sonuçla Fenerbahçe 12 puana, Kasımpaşa ise 5 puana yükseldi.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 21.09.2025 - 19:00 Güncelleme: 21.09.2025 - 22:21
        Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

        Fenerbahçe, yeni transferleri Kerem Aktürkoğlu ve Marco Asensio ile 3. dakikada öne geçti. Kerem Aktürkoğlu'nun pasını gole çeviren Asensio takımını 1-0 öne geçirdi. Kasımpaşa'da ise Cafu, 45. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

        İkinci yarıda ise Haris Hajradinovic, 64. dakikada skora dengeyi getirdi: 1-1. Karşılaşmada başka gol sesi çıkmadı ve mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.

        Bu sonuçla Fenerbahçe 12 puana, Kasımpaşa ise 5 puana yükseldi.

        Ligin bir sonraki haftasında sarı-lacivertliler sahasında Antalyaspor'u konuk edecek. Kasımpaşa ise Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşılaşacak.

        MAÇTAN DAKİKALAR

        2. dakikada Ali Yavuz Kol'un kaleci Ederson'a yaptığı baskı sonucunda altıpas çizgisi önünde meşin yuvarlakla buluşan Hajradinovic'in şutunda top üstten auta çıktı.

        3. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Kerem Aktürkoğlu'nun pasında penaltı noktasının gerisindeki Asensio'nun bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak, kaleci Gianniotis'in ellerinin arasından ağlarla buluştu: 0-1.

        32. dakikada Asensio'nun pasında topla buluşan Oosterwolde'nin ceza sahası dışından sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta gitti.

        42. dakikada İrfan Can Kahveci'nin pasında topla buluşan Kerem Aktürkoğlu, ceza sahasına girdikten sonra sol çaprazdan şutunu çekti. Kaleci Gianniotis, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

        Fenerbahçe, maçın ilk yarısını 1-0 üstün tamamladı.

        53. dakikada Hajradinovic'in ceza sahası dışından sağ çaprazdan kullandığı serbest atışta arka direkte bulunan Gueye'nin vuruşunda, kaleci Ederson meşin yuvarlağı önledi.

        64. dakikada Kasımpaşa beraberliği yakaladı. Owusu'nun kullandığı taç atışında topla buluşan Ben Ouanes, İrfan Can Kahveci'den sıyrıldıktan sonra ceza sahasına doğru ortasını açtı. Hajradinovic'in penaltı noktası civarından bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1.

        72. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun sağ taraftan kullandığı kornerde arka direkte bulunan Skriniar, topa kafayla vurdu. Meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

        86. dakikada Ben Ouanes'in pasında sol kanatta topla buluşan Owusu'nun ortasında arka direkteki Gueye kafa vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak yandan auta gitti.

        90+10. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun pasıyla savunmanın arkasına sarkan En-Nesyri'nin ceza sahası sağ çaprazından çektiği şutta top üstten auta çıktı.

        Karşılaşma, 1-1 sona erdi.

        Stat: Recep Tayyip Erdoğan

        Hakemler: Oğuzhan Çakır, Bersan Duran, Mehmet Kısal

        Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Opoku, Arous (Dk. 78 Cem Üstündağ), Owusu, Baldursson, Cafu, Ben Ouanes (Dk. 90+3 Fall), Hajradinovic, Ali Yavuz Kol (Dk. 62 Diabate), Gueye

        Fenerbahçe: Ederson, Semedo (Dk. 59 Mert Müldür), Skriniar, Çağlar Söyüncü, Oosterwolde, İsmail Yüksek, Fred (Dk. 46 Bartuğ Elmaz), İrfan Can Kahveci (Dk. 72 Cenk Tosun), Talisca (Dk. 59 En-Nesyri), Asensio (Dk. 72 Szymanski), Kerem Aktürkoğlu

        Goller: Dk. 3 Asensio (Fenerbahçe), Dk. 64 Hajradinovic (Kasımpaşa)

        Kırmızı kart: Dk. 45 Cafu (Kasımpaşa)

        Sarı kartlar: Dk. 21 Ali Yavuz Kol, Dk. 45+3 Winck, Dk. 90+7 Hajradinovic (Kasımpaşa), Dk. 90+7 Oosterwolde (Fenerbahçe)

