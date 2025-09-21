Sadettin Saran ve Ali Koç'tan seçim sonrası açıklama!

Fenerbahçe'de Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu sona erdi. Başkanlık için Sadettin Saran ve Ali Koç yarıştı. Sadettin Saran, sarı-lacivertli kulübün yeni başkanı oldu.

Sadettin Saran ve Ali Koç, seçim sonrası birlikte açıklama yaptı.

İşte açıklamalar:

Ali Koç: "Fenerbahçemizin 38. başkanı camiamızı hayırlı uğurlu olsun. Bir kez daha Fenerbahçe demokrasi şölenini gösterdik! Bir kez daha Fenerbahçe seçim yaptığı zaman, nasıl yapar gösterdik. Son derece medeni, adil rekabet çerçevesinde yapıldı. Az farkla Sadettin Bey kazandı. Yolumuz açık, şansımız bol olsun. Hepimiz aynı gemideyiz. Yapacak çok işimiz var. Verecek çok büyük mücadelemiz var. Artık düşmanlar içeride değil dışarıda aramanın zamanı. Seçimlerimizin hayırlı uğurlu olsun. Başkanımızın etrafında kenetlenme zamanı. Sağ olun, var olun"

SADETTİN SARAN'IN AÇIKLAMALARI

"SEÇİM SONUÇLARI GÖSTERİYOR"

"Vallahi bir kere seçim sonuçları, çok net bir şekilde görevimizin birlik ve beraberlik olduğunu gösteriyor. Bu kadar yakın olması en büyük göstergesi. Biz başından beri birlik ve beraberlik olmadan şampiyonluk olmaz diyorum."

🎙️ Sadettin Saran: Ali Koç'un Fenerbahçe'deki tecrübesi bizim için çok önemli. İstiyorum ki koşulsuz birliktelik olsun. Bu birlik beraberliği sağlarsak düşmanlarımız düşünsün. Yeter ki bu birlik beraberliği sağlayalım.İnşallah Ali Bey ile olan dostluğumuz daha da güçlenir.… pic.twitter.com/uf0cOFkvEz — HT Spor (@HTSpor) September 21, 2025 "HAYALİM BU" "Hayalim yaşayan iki başkanla, Aziz Bey ve Ali Bey ile kupayı kaldırmak. İstiyorum ki Ali Bey'in 7 yıl, Aziz Bey'in 20 yıllık tecrübelerinden faydalanmak. Bizi arasınlar. Ben onları zaten arayacağım. Eleştirilerde bulunsunlar, ön göstersinler, yol göstersinler, yanlışlar varsa uyarsınlar. Bunu birlik ve beraberlik içinde yapalım. Son derece samimiydik. Seçim sonuçları bunu gösteriyor." "İLK İŞİMİZ HERKESLE TANIŞMAK" "Bize bu kadar teveccüh gösteren kongre üyelerimize teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Çok mutluyuz. Bu sorumluluğun fazlasıyla farkındayız. Heyecanlıyız. Nasıl başarıda ezber bozacaksak başarısızlıkta da ezber bozacağız. İlk işimiz herkesle tanışmak. Alici, Sadettinci demeden liyakate göre herkesi sevgiyle kucaklayacağız. Kadıköy ruhunu canlandıracağız. İnşallah şampiyon yapmak. İlk işimiz tüzüğü değiştirmek, 3 sene şampiyon yapamayan gider yapmak." 🎙️ Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran: İlk işimiz; Aliciymiş, Sadettinciymiş demeden, liyakate göre hareket edip, Samandıra'yı, Fenerbahçe ruhunu Kadıköy'ü canlandırmak. pic.twitter.com/OYW8qGIP9D — HT Spor (@HTSpor) September 21, 2025 "ADİL VE ŞEFFAF OLACAĞIZ" "Basınla adil ve şeffaf olacağız. Herkese aynı mesafede olacağız. Kimsenin kombinesini, bir suç unsuru olmadıkça iptal edeceğiz. Yıkıcı eleştirileri yapıcı eleştiriye çevireceğiz, bunları da önemseyeceğiz. Bunda da kararlıyız."