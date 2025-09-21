Habertürk
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Kasımpaşa Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı CANLI YAYIN - Kasımpaşa Haberleri

        Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı CANLI YAYIN

        Kasımpaşa - Fenerbahçe maçının canlı anlatımı HT SPOR'da... Süper Lig'in 6. haftasında Kasımpaşa ile Fenerbahçe kozlarını paylaşıyor. Fenerbahçe'nin 5 maçta 11 puanı bulunuyor. Kasımpaşa ise 5 maçta 4 puan topladı. Kasımpaşa Fenerbahçe maçıyla ilgili tüm detaylar canlı maç haberimizde...

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 21.09.2025 - 19:00 Güncelleme: 21.09.2025 - 19:03
        Kasımpaşa'da ilk 11'ler belli oldu!
        STAT: Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan

        HAKEM: Oğuzhan Çakır

        SAAT: 20.00

        YAYIN: beIN Sports 1

        Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Opoku, Adem, Frimpong, Baldursson, Cafu, Hajradinovic, Ali, Ben Ouanes, Gueye

        Fenerbahçe: Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Çağlar, Oosterwolde, İsmail, Fred, İrfan Can, Kerem, Asensio, Talisca

        Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşıyor.

        Ligde çıktığı 5 maçta 3 galibiyet ve 2 beraberlik alan sarı-lacivertlilerin 11 puanı bulunuyor.

        Hafta içinde oynanan erteleme mücadelesinde Corendon Alanyaspor'u konuk eden Fenerbahçe, 90+3. dakikada yediği golle sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrılmıştı.

        Domenico Tedesco'nun öğrencileri, Kasımpaşa deplasmanında 3 puan hedefliyor.

        Teknik direktör Şota Arveladze yönetimindeki Kasımpaşa ise oynadığı 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet sonucunda 4 puan topladı.

        Lacivert-beyazlılar güçlü rakibini devirerek hem üst sıralara tırmanmak hem de sükse yapmak istiyor.

        TEDESCO'NUN İLK DEPLASMAN MAÇI

        Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Domenico Tedesco, sarı-lacivertli takımın başında ilk deplasman maçına Kasımpaşa karşısında çıkıyor.

        Fenerbahçe, Tedesco'nun göreve gelmesinin ardından evinde Trabzonspor'u 1-0 yenerken, erteleme mücadelesinde ise sahasında Corendon Alanyaspor'la 2-2 berabere kalmıştı.

