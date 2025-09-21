Üzeri kuruydu, başka ilişkisi çıktı! Kızılırmak'taki korkunç şüphede doktorla ilgili detaylar!

Samsun'un Bafra ilçesinde nehre düşen otomobilde yaşamını yitiren eşi Gülşah Kıyak (34) ve oğlu Alperen Poyraz’ı (1) ‘tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan tutuklanan sürücü Dr. Serdar Kıyak’ın, aynı hastanede görev yapan psikolog D.C. ile ilişki yaşadığı ortaya çıktı.

DHA'nın haberine göre Bafra ilçesinde 12 Eylül günü psikiyatri asistanı Dr. Serdar Kıyak’ın kullandığı otomobil, Kızılırmak Nehri’ne düştü.

"ÜZERİ KURUYDU"

Araçta bulunan Dr. Kıyak’ın eşi Gülşah Kıyak ve oğulları Poyraz yaşamını yitirdi. Yaralanan Dr. Kıyak, olayın ardından ‘tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan tutuklandı. Cezaevinde intihar teşebbüsünde bulunan Dr. Kıyak, görevlilerin yaptığı müdahale ile hayata döndürüldü.

REKLAM

Dr. Serdar Kıyak’ın, olay sonrası cüzdan ve cep telefonunun yanında olduğunu, yüzme bilmesine rağmen kurtarma girişiminde bulunmadığı, ifadesindeki çelişkiler ve tanık anlatımları nedeniyle cinayet soruşturması başlatıldığı belirtildi. Tanıklar, Kıyak’ın üzerinin kuru olduğunu ve olay anında kenarda beklediğini ifade etti. Aracın suya itilmiş olabileceği ihtimali gündeme gelirken, Kıyak’ın olay sonrası 112’yi aramadığı bildirildi.